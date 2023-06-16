Руусувуори в матче с Синнером прервал серию из 11 поражений от топ-10

Теги ATP Libéma Open Эмиль Руусувуори Янник Синнер Теннис

42-я ракетка мира Эмиль Руусувуори обыграл №9 Янника Синнера в четвертьфинале в Хертогенбоше – 6:3, 6:4. Он сократил разрыв в личных встречах – 1:5.

Руусувуори прервал серию из 11 поражений от соперников из топ-10, которая началась в январе прошлого года. Это его третья победа в 16 матчах против игроков десятки.

Он впервые в этом сезоне и седьмой раз в карьере вышел в полуфинал ATP. Также это будет его первый полуфинал не на харде.

Теперь он поборется с Тэллоном Грикспором.

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