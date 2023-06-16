Фучович в матче с Фрицем прервал серию из восьми поражений от топ-10

Теги ATP Boss Open Мартон Фучович Тэйлор Фриц Теннис

Мартон Фучович обыграл Тэйлора Фрица в четвертьфинале в Штутгарте – 6:4, 7:5.

Фучович прервал серию из восьми поражений от соперников из топ-10, которая началась на «Уимблдоне»-2021. В целом это его третья победа над игроками десятки в 29 матчах.

Фучович вышел в полуфинал турнира ATP четвертый раз в карьере и первый – на траве. Он не добирался до этой стадии с марта 2021-го. Теперь у него есть полуфиналы на трех покрытиях.

Дальше он поборется с Фрэнсисом Тиафу.

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