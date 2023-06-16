Павлюченкова пропустит травяной сезон. Она не получила wild card на турниры, где рассчитывала сыграть

Теги Уимблдон Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Анастасия Павлюченкова в этом году не сыграет на травяных турнирах.

«Всем привет, хочу объявить, что в этом году пропущу травяной сезон.

К сожалению, после прошлогоднего девятимесячного перерыва я не могу заявиться на некоторые турниры по своему рейтингу, и я не получила wild card на травяные турниры, на которые рассчитывала. Кроме того, я уже дважды использовала защищенный рейтинг на «Больших шлемах» – на Australian Open и на «Ролан Гаррос», то есть не смогу принять участие в «Уимблдоне». Это большое разочарование, но я сосредоточусь на небольших июльских грунтовых турнирах, подготовлюсь к остальной части сезона и, надеюсь, пробьюсь в основную сетку US Open 🤞.

Скоро увидимся и большое спасибо за поддержку 👋🫶», – написала Павлюченкова.

Павлюченкова закончила прошлый сезон в мае. Сейчас она занимает 115-е место в рейтинге.

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5 комментариев

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Другая_
Настя ошиблась с тем, что начала возвращение на крупных турнирах в Австралии, а как только разыгралась, так нет возможности воспользоваться защищенным рейтингом.

По ощущениям, Родина уже года два играет по защищенному на шлемах))
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asik91
Не понятно, почему на челленджеры не заявиться или на квалификации WTA турниров. 115 место не такое дно.
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Swlabr
Ответ asik91
Не понятно, почему на челленджеры не заявиться или на квалификации WTA турниров. 115 место не такое дно.
ну такое место у нее только последнюю неделю, а заявляться на траву надо было заранее, тогда, наверное, еще не проходила про рейтингу
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Ксюша Ефимова
Ответ asik91
Не понятно, почему на челленджеры не заявиться или на квалификации WTA турниров. 115 место не такое дно.
Заявочный лист на Уим закрылся давно, тогда еще у нее был гораздо хуже рейтинг. Видимо, решила раде квалов небольших турниров не переходить на траву.
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Алексей Латышов
Ответ Другая_
Настя ошиблась с тем, что начала возвращение на крупных турнирах в Австралии, а как только разыгралась, так нет возможности воспользоваться защищенным рейтингом. По ощущениям, Родина уже года два играет по защищенному на шлемах))
С прошлогоднего US Open Евгения играет по защищенному рейтингу.)
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