Павлюченкова пропустит травяной сезон. Она не получила wild card на турниры, где рассчитывала сыграть

Анастасия Павлюченкова в этом году не сыграет на травяных турнирах.

«Всем привет, хочу объявить, что в этом году пропущу травяной сезон.

К сожалению, после прошлогоднего девятимесячного перерыва я не могу заявиться на некоторые турниры по своему рейтингу, и я не получила wild card на травяные турниры, на которые рассчитывала. Кроме того, я уже дважды использовала защищенный рейтинг на «Больших шлемах» – на Australian Open и на «Ролан Гаррос», то есть не смогу принять участие в «Уимблдоне». Это большое разочарование, но я сосредоточусь на небольших июльских грунтовых турнирах, подготовлюсь к остальной части сезона и, надеюсь, пробьюсь в основную сетку US Open 🤞.

Скоро увидимся и большое спасибо за поддержку 👋🫶», – написала Павлюченкова.

Павлюченкова закончила прошлый сезон в мае. Сейчас она занимает 115-е место в рейтинге.

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