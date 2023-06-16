Гаске о 600-й победе: «Никогда не знаешь, что случится в будущем, поэтому просто хочу этим насладиться»

Ришар Гаске высказался о 600-й победе в карьере.

Он добился этого результата, обыграв в Штутгарте Стефаноса Циципаса – – 7:6(8), 2:6, 7:5.

«Это очень много значит. Это невероятно. Ты не думаешь, что это произойдет, что дойдешь до такого результата в своей карьере. Конечно, я играл 20 лет, но нужно выиграть много матчей. В начале года я знал, что у меня 500 с чем-то побед. Невероятно, что я достиг 600.

Стефанос – один из лучших игроков. Это был серьезный матч. Я должен был сыграть отлично, чтобы доставить ему проблем, и мне удалось это сделать. Конечно, через два дня мне исполнится 37 лет, никогда не знаешь, что случится в будущем, поэтому я просто хочу этим насладиться.

Мне нужно быть более агрессивным, лучше подавать, лучше принимать. Это важно для моей игры, если я хочу продолжать выступать».

Также Гаске пошутил о том, что стал четвертым действующим игроком с 600 победами после Рафаэля Надаля (1068), Новака Джоковича (1058) и Энди Маррея (725).

«Конечно, я хуже всех! Худший игрок, достигший этого рубежа. Но все равно здорово».

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