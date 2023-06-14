Хертогенбош (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Синнером, Эмбер встретится с Руусувуори

Александр Бублик сыграет с Янником Синнером во втором круге в Хертогенбоше.

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Libema Open

Хертогенош, Нидерланды

12 – 18 июня 2023

ATP 250

Призовой фонд – 673 630 евро

Открытые корты, трава

Второй круг