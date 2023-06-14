Хертогенбош (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Синнером, Эмбер встретится с Руусувуори
Александр Бублик сыграет с Янником Синнером во втором круге в Хертогенбоше.
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Libema Open
Хертогенош, Нидерланды
12 – 18 июня 2023
ATP 250
Призовой фонд – 673 630 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 14 июня, 12.00
- Дата проведения
- 14 июня, 13.30
- Дата проведения
- 14 июня, 15.30
- Дата проведения
- 14 июня, 17.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
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