Хертогенбош (ATP). 2-й круг. Бублик сыграет с Синнером, Эмбер встретится с Руусувуори

Теги результаты ATP Libéma Open Теннис

Александр Бублик сыграет с Янником Синнером во втором круге в Хертогенбоше.

Сетка турнира здесь.

Libema Open

Хертогенош, Нидерланды

12 – 18 июня 2023

ATP 250

Призовой фонд – 673 630 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Юго Эмбер (Франция) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
14 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Ринки Хиджиката (Австралия) Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
Дата проведения
14 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
14 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
14 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

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