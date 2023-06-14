Штутгарт (ATP). 2-й круг. Сонего сыграет с О’Коннеллом, Тиафу встретится с Лехечкой
Фрэнсис Тиафу сыграет с Иржи Лехечкой во втором круге в Штутгарте.
Сетка турнира здесь.
BOSS OPEN
Штутгарт, Германия
12 – 18 июня 2023
ATP 250
Призовой фонд – 718 410 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 14 июня, 12.00
- Дата проведения
- 14 июня, 13.30
- Дата проведения
- 14 июня, 16.00
- Дата проведения
- 14 июня, 18.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
- Дата проведения
- 15 июня, 03.00
Комментарии