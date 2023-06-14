Штутгарт (ATP). 2-й круг. Сонего сыграет с О’Коннеллом, Тиафу встретится с Лехечкой

Фрэнсис Тиафу сыграет с Иржи Лехечкой во втором круге в Штутгарте.

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BOSS OPEN

Штутгарт, Германия

12 – 18 июня 2023

ATP 250

Призовой фонд – 718 410 евро

Открытые корты, трава

Второй круг