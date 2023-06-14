Штутгарт (ATP). 2-й круг. Сонего сыграет с О’Коннеллом, Тиафу встретится с Лехечкой

Теги результаты ATP Boss Open Теннис

Фрэнсис Тиафу сыграет с Иржи Лехечкой во втором круге в Штутгарте.

Сетка турнира здесь.

BOSS OPEN

Штутгарт, Германия

12 – 18 июня 2023

ATP 250

Призовой фонд – 718 410 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Кристофер О'Коннелл (Австралия) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
14 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Есуки Ватануки (Япония)
Дата проведения
14 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
14 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
14 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Томми Пол (США)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Аслан Карацев (Россия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ибин У (Китай) Мартон Фучович (Венгрия)
Дата проведения
15 июня, 03.00
Онлайн матча

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