157-я ракетка мира Снигур выиграла второй из двух матчей против топ-10

157-я ракетка мира Дарья Снигур в первом круге в Ноттингеме обыграла №10 Беатрис Хаддад Майю – 6:4, 6:3.

Для украинки это вторая победа над топ-10 в двух матчах. На US Open-2022 она обыграла Симону Халеп.

Хаддад Майя не смогла защитить прошлогодний титул в Ноттингеме. На следующей неделе в Бирмингеме она снова защищает титул.

За место в четвертьфинале Снигур сыграет с Кэти Болтер.

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