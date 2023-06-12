Крис Эверт: «Сказала Швентек, что она может выиграть 8, 9, 10 «Ролан Гаррос»

Крис Эверт рассказала, чего может добиться Ига Швентек.

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» вручала ей трофей «Ролан Гаррос».

«Она голодная. Есть чемпионы, которым достаточно одного «Шлема». Но есть по-настоящему голодные игроки – Моника Селеш, Штеффи Граф, я, Мартина Навратилова. Мне кажется, Ига такая же.

Она нацелена на долгие успехи. И я ей сказала: «Ты выиграла три «Ролан Гаррос», я – семь. Тебе всего 22, и ты меня обойдешь. Можешь дойти до 8, 9, 10». Но ей нужно держать себя в руках и делать все, чтобы избегать травм».

Швентек взяла 3-й «Ролан Гаррос» – в самом тяжелом финале в карьере. Ее величие только укрепляется

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