Иванишевич о том, как Джокович «пытал» команду: «Заковал нас в наручники на три дня. Вырывал ногти»

Горан Иванишевич рассказал, как Новак Джокович пытал команду.

Серб сказал об этом в речи после победы на «Ролан Гаррос».

«Заковал нас в наручники на три дня (улыбается). Скажем так, он не самый простой человек. Особенно когда что-то не получается.

Но мы и нужны для того, чтобы подставлять спину и принимать удары. Для этого и нужна команда. Мы должны делать так, чтобы он чувствовал себя лучше, выступал лучше. Иногда это очень сложно.

Он нас пытал, вырывал ногти. Многое я рассказать не могу. Но мы еще живы. Сердце у меня еще в порядке. Я же старый, мне надо беречь сердце».

Джокович решил побить все рекорды 4 года назад – и наконец побил. Его отец давно говорил, что так он выполняет «желание Бога»

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