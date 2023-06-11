Джокович – команде после 23-го ТБШ: «Люди об этом не знают, но последние несколько недель я вас просто пытал»

Новак Джокович обратился к команде на церемонии награждения после победы на «Ролан Гаррос».

«Моя команда. Моя семья. Мои дети, жена, родители. Братья не приехали, но я их очень люблю.

Я не знаю, что сказать. Вы знаете, что мы пережили, все испытания. Вы знаете, как тяжело со мной бывает. Так что спасибо вам в первую очередь за терпение.

Наверное, это больше всего выделилось. Люди об этом не знают, но последние несколько недель я вас просто пытал. Я очень ценю, что вы моя опора, моя поддержка, что вы в меня верите.

Спасибо огромное», – сказал Джокович.

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