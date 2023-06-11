Джокович – команде после 23-го ТБШ: «Люди об этом не знают, но последние несколько недель я вас просто пытал»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович обратился к команде на церемонии награждения после победы на «Ролан Гаррос».

«Моя команда. Моя семья. Мои дети, жена, родители. Братья не приехали, но я их очень люблю.

Я не знаю, что сказать. Вы знаете, что мы пережили, все испытания. Вы знаете, как тяжело со мной бывает. Так что спасибо вам в первую очередь за терпение.

Наверное, это больше всего выделилось. Люди об этом не знают, но последние несколько недель я вас просто пытал. Я очень ценю, что вы моя опора, моя поддержка, что вы в меня верите.

Спасибо огромное», – сказал Джокович.

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9 комментариев

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arseny572
Наблюдая за реакцией Горана на слова Новака было понятно, что пытки были особо изощрённые. Но цель а этом случае оправдывает средства. Отличная команда!
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Вегетарианец_
Было здорово сегодня видеть Лену с детишками и родителей Но1е в его боксе на трибунах, их присутствие всегда придает сил Новаку.
+10
0
+10
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afry
Мучил, наверное, а не пытал. Что за странный перевод?)
+4
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+4
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ofc
Горан просто красавчик, очень классно прокачал Новаку подачу. Это явно продлило спортивное долголетие Новаку. Ждём теперь УИМ, с такой подачей будет намного проще защищать титул.
+3
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Евгений Назаров
Джокович все титулы выйграл у Надаля,Федерра, Марея и Вавринки! А Алькарас у кого будет выигрывать когда Император закончит? Это не то ! Такого тенниса уже не будет! Будет скучно!
+2
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Верховенский1990
Огромное спасибо Горану и другим ребятам из команды Новака!
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afry
А кто тот чернявый мужик, что слева от Горана сидел? Очень активный был весь матч.
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Verdo
тебе спасибо, мы тоже в тебя верим
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Александр Тищенко
Ответ afry
Мучил, наверное, а не пытал. Что за странный перевод?)
Пытал с пристрастием именно)
Идемо моя сила? В яйце..
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