Турсунов о Мирре Андреевой: «Чего-то фантастического в ее теннисе я не увидел, но подход у нее очень профессиональный»

Дмитрий Турсунов поделился впечатлениями от игры 16-летней Мирры Андреевой.

«Мне нравится ее чистая техника при выполнении ударов с отскока. Кроме того, Андреева играет очень дисциплинированно. Чего-то фантастического в ее теннисе я не увидел, но мне доводилось наблюдать, как Мирра со своей старшей сестрой Эрикой занимаются на сборах в Турции. Для такого возраста это был очень профессиональный подход.

Видно, что Мирра – такой же фанатик тенниса в хорошем смысле слова, как, например, Карлос Алькарас. Она голодная до побед дерзкая юная девушка, которой в силу ее возраста многие боятся проиграть. Все это в совокупности и позволило ей выстрелить. Подобные истории были в теннисе и раньше», – приводит слова Турсунова «Коммерсант».

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

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