Иванишевич о Джоковиче: «Как говорил Роддик, он забирает у тебя ноги, забирает душу, копает тебе могилу и устраивает тебе похороны. Пока-пока»

Теги Энди Роддик Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Горан Иванишевич Карлос Алькарас Теннис

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал победу серба на «Ролан Гаррос» и то, что по пути он обыграл Карлоса Алькараса.

«Многие говорили, что Алькарас – фаворит против Новака. Но нельзя так говорить. Новак провел 33 финала на «Шлемах». Выиграл 22.

Алькарас невероятен, он потрясающий. Мне очень нравится Карлос, и он выиграет очень много «Больших шлемов». Но его нельзя называть фаворитом.

Да, перед турниром он играл лучше. Но это «Большой шлем». Это нервы. И вы видели, что с ним случилось в третьем сете.

А Новак все это знает. Новак ждет. Как говорил Роддик, он забирает у тебя ноги, забирает душу, копает тебе могилу и устраивает тебе похороны. Пока-пока. Спасибо, что пришел».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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8 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Бен Ротенберг
Тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Окружение Джоковича «прекрасно» поднимает его в глазах общественного мнения. Просто рукалицо от последней фразы.
Наоборот, очень точно описал.
+18
-2
+16
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Адекватник
Ответ Бен Ротенберг
Тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Окружение Джоковича «прекрасно» поднимает его в глазах общественного мнения. Просто рукалицо от последней фразы.
Кому лучше молчать? Роддику? Роддик - отличный теннисист и веселый парень. Сказал, как чувствует и достаточно ярко описал то, что реально произошло к Карлитосом в матче с Новаком :))
+13
0
+13
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olyalya86
Ответ Бен Ротенберг
“…копает тебе могилу и устраивает тебе похороны» - вы, искренне, считаете это адекватным? Если да, мне еще более искренне вас жаль.
как и вас. прошли бы мимо
+5
0
+5
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vas1105
И говорит при этом: «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг... Ближе... Ближе... Ближе...»
+3
0
+3
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Рафаил Соболев
Ответ Бен Ротенберг
Тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Окружение Джоковича «прекрасно» поднимает его в глазах общественного мнения. Просто рукалицо от последней фразы.
какой неженка!))))
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Ответ Бен Ротенберг
“…копает тебе могилу и устраивает тебе похороны» - вы, искренне, считаете это адекватным? Если да, мне еще более искренне вас жаль.
У вас всё хорошо?)
0
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