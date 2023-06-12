Иванишевич о Джоковиче: «Как говорил Роддик, он забирает у тебя ноги, забирает душу, копает тебе могилу и устраивает тебе похороны. Пока-пока»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал победу серба на « » и то, что по пути он обыграл .

«Многие говорили, что Алькарас – фаворит против Новака. Но нельзя так говорить. Новак провел 33 финала на «Шлемах». Выиграл 22.

Алькарас невероятен, он потрясающий. Мне очень нравится Карлос, и он выиграет очень много «Больших шлемов». Но его нельзя называть фаворитом.

Да, перед турниром он играл лучше. Но это «Большой шлем». Это нервы. И вы видели, что с ним случилось в третьем сете.

А Новак все это знает. Новак ждет. Как говорил , он забирает у тебя ноги, забирает душу, копает тебе могилу и устраивает тебе похороны. Пока-пока. Спасибо, что пришел».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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