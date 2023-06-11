Джокович заработал за победу на «Ролан Гаррос» 2,3 млн евро

Теги Новак Джокович ATP призовые Каспер Рууд деньги Теннис

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос». В финале он обыграл Каспера Рууда – 7:6(1), 6:3, 7:5.

Джокович заработал за турнир 2,3 млн евро, Рууд – 1,15 млн.

Теперь призовые Джоковича за сезон – 5,1 млн долларов. За карьеру он заработал 169,6 млн долларов и занимает первое место в истории по этому показателю.

Рууд заработал за карьеру 15,4 млн долларов.

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5 комментариев

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
С очередной победой Великого. При этом явно не конец истории, кто его с такой подачей остановит на траве?
+5
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DjokoND
Ответ And Justice for All
23 ТБШ, 2,3 млн евро? Совпадение?
2023, 23, 2.3. 3!!!
Не думаю 🤪
+1
0
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Мурат Морин
G. O. A. T
+2
-2
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And Justice for All
23 ТБШ, 2,3 млн евро?
Совпадение?
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knzhnmdscj
Любимый и дорогой Новак, с победой! Увидев сетку в самом начале турнира и Алькараса в пф, я и подумать не могла, что Джок поднимет кубок в это воскресенье! Тем приятнее оказалось это событие! 🙏
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