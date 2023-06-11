Джокович заработал за победу на «Ролан Гаррос» 2,3 млн евро
Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос». В финале он обыграл Каспера Рууда – 7:6(1), 6:3, 7:5.
Джокович заработал за турнир 2,3 млн евро, Рууд – 1,15 млн.
Теперь призовые Джоковича за сезон – 5,1 млн долларов. За карьеру он заработал 169,6 млн долларов и занимает первое место в истории по этому показателю.
Рууд заработал за карьеру 15,4 млн долларов.
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»
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