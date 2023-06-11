Алина Корнеева: «Я Алина Корнеева, а не Мирра Андреева»

Алина Корнеева рассказала, хочет ли повторить успехи Мирры Андреевой.

«Нет, я не хочу повторять ее путь. Я Алина Корнеева, а не Мирра Андреева (улыбается).

Но я очень рада, что она так выступает. Она этого заслуживает, потому что очень много работала».

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

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