Алина Корнеева: «Я Алина Корнеева, а не Мирра Андреева»
Алина Корнеева рассказала, хочет ли повторить успехи Мирры Андреевой.
«Нет, я не хочу повторять ее путь. Я Алина Корнеева, а не Мирра Андреева (улыбается).
Но я очень рада, что она так выступает. Она этого заслуживает, потому что очень много работала».
Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем
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https://youtu.be/nRehP-ec_9E