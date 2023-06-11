Алина Корнеева: «Я Алина Корнеева, а не Мирра Андреева»

Теги WTA Мирра Андреева Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева рассказала, хочет ли повторить успехи Мирры Андреевой.

«Нет, я не хочу повторять ее путь. Я Алина Корнеева, а не Мирра Андреева (улыбается).

Но я очень рада, что она так выступает. Она этого заслуживает, потому что очень много работала».

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

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9 комментариев

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Алекс Ну
Будем надеяться, что вы обе добьётесь выдающихся результатов! Удачи!
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milya ololo
прикольно у нас то мужчины доминируют в туре: кафельников, сафин, давыденко, южный. потом резко девочки. мыскина, дементьева, сафина, шарапова, петрова, звонарева, кириленко, кузнецова.

сейчас же очень сильны мужской тур, а когда они закончат будут убойные девочки...
+6
-2
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Дмитрий Воронцов
Ответ milya ololo
прикольно у нас то мужчины доминируют в туре: кафельников, сафин, давыденко, южный. потом резко девочки. мыскина, дементьева, сафина, шарапова, петрова, звонарева, кириленко, кузнецова. сейчас же очень сильны мужской тур, а когда они закончат будут убойные девочки...
Не факт. У нас КАЖДЫЙ ГОД какая-то девочка либо выигрывает юниорский ТБШ, либо играет в финале. Пока из этого ничего не вышло. Редкие исключения доходят до сотки WTA. Калинской, Потаповой, Блинковой для этого понадобилось уж очень много времени, и не сказать же, что они будут щас доминировать. Кудерметова младшая, Схелеметьева, Чараева, где-то во второй, третьей сотне рейтинга и погрязли в турнирах итф, пока не видно как оттуда выбираться. Жук вообще ушла в онлифанс) Эрика Андреева считалась самой нашей главной звездочкой, но сейчас она больше психует на корте, чем играет в теннис, а рейтинг летит вниз. Есть надежды на Мирру, но она тоже с нелегким темпераментом. Пока Алина Корнеева выглядит доминатором среди юниорок, но посмотрим как сложится дальше. Правда снова есть и куча талантливых девочек, как увидели, но практика показывает, что процентов 10 только смогут добиться хоть какого-то результата.
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Sutekh Hexen
У меня вопрос к теннисным специалистам. Чем они отличаются? Смотрел обеих, никаких отличий не заметил - невыдающаяся подача, средненькая сила удара, хорошая техника и игровой интеллект.
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+3
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Welshman09
ПК Алины Корнеевой после юниорского финала:

https://youtu.be/nRehP-ec_9E
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Додик Аксель
У каждой из них своя жизнь и спортивная в том числе. Пусть она будет удачной и успешной у обеих !
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afry
Ответ Sutekh Hexen
У меня вопрос к теннисным специалистам. Чем они отличаются? Смотрел обеих, никаких отличий не заметил - невыдающаяся подача, средненькая сила удара, хорошая техника и игровой интеллект.
Ну, как минимум, ростом. Алина уже сейчас за 180 (ей 15). И подача у неё сильнее намного, форхенд мощнее. Это на данный момент. Но они же ещё дети, будут меняться.
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ivanzhu90
Ответ Sutekh Hexen
У меня вопрос к теннисным специалистам. Чем они отличаются? Смотрел обеих, никаких отличий не заметил - невыдающаяся подача, средненькая сила удара, хорошая техника и игровой интеллект.
Обе болтушки
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