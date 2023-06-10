Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Корнеева об «Уимблдоне»: «Я бы хотела сыграть на траве, но у меня пока нет визы»

Теги US Open Уимблдон WTA Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева не ставит цель оформить юниорский календарный Большой шлем.

В этом году 15-летняя россиянка выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

– Когда Джокович выиграл первые два «Больших шлема» в году, мы спрашивали его о календарном Большом шлеме, победе на четырех в одном сезоне. Вы выиграли первые два.

– Нет, я об этом не думаю. Я сказала, что хочу сыграть квалификацию уже на взрослом US Open.

– Как вы чувствуете себя на траве? Вам подходит это покрытие?

– Я бы хотела сыграть на траве. У меня пока нет визы. Я попробую. Я никогда не играла на травяных кортах. Кто-то говорил мне, какой он быстрый, кто-то – какой медленный. Я еще не знаю, но попробую. Я очень хочу.

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