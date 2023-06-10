Зверев о том, что Джокович может выиграть на РГ 23-й ТБШ: «Когда ты на пороге истории, это добавляет давления. Я считаю, что для Рууда это лучший вариант»

Александр Зверев оценил шансы Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича.

– Каспер не просто так вышел в финал «Большого шлема». Если ты в финале, у тебя есть шансы, потому что ты настолько хороший игрок.

Фаворит ли Новак? Да, конечно. В этом нет никаких сомнений. Он знает, что делать и уже это делал. Но Каспер отлично играет. Если бы мне пришлось ставить деньги, возможно, я бы не стал слишком много ставить на Каспера (улыбается). Есть ли у него шансы? Да, есть. Он играет в потрясающий теннис, и я считаю, что он заслуживает быть в финале.

– Джокович претендует на 23-ю победу на «Больших шлемах». Это стало бы историческим событием. Можно ли представить худший вариант для Каспера?

– Если честно, я считаю, что лучшего варианта и быть не может. Безусловно, Новак – один из лучших игроков в мире, но, когда ты на пороге истории, это добавляет давления. Вы помните финал US Open с Медведевым, который он играл после того, как победил меня в полуфинале. Это давление, все мы люди. Новак – человек. Мы все это чувствуем.

Поэтому, если честно, я считаю, что для Каспера это лучший вариант.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе