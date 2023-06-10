Зверев о том, что Джокович может выиграть на РГ 23-й ТБШ: «Когда ты на пороге истории, это добавляет давления. Я считаю, что для Рууда это лучший вариант»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев оценил шансы Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича.

– Каспер не просто так вышел в финал «Большого шлема». Если ты в финале, у тебя есть шансы, потому что ты настолько хороший игрок.

Фаворит ли Новак? Да, конечно. В этом нет никаких сомнений. Он знает, что делать и уже это делал. Но Каспер отлично играет. Если бы мне пришлось ставить деньги, возможно, я бы не стал слишком много ставить на Каспера (улыбается). Есть ли у него шансы? Да, есть. Он играет в потрясающий теннис, и я считаю, что он заслуживает быть в финале.

– Джокович претендует на 23-ю победу на «Больших шлемах». Это стало бы историческим событием. Можно ли представить худший вариант для Каспера?

– Если честно, я считаю, что лучшего варианта и быть не может. Безусловно, Новак – один из лучших игроков в мире, но, когда ты на пороге истории, это добавляет давления. Вы помните финал US Open с Медведевым, который он играл после того, как победил меня в полуфинале. Это давление, все мы люди. Новак – человек. Мы все это чувствуем.

Поэтому, если честно, я считаю, что для Каспера это лучший вариант.

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8 комментариев

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DosSantosAveiro
Уж если Алькараса загонял Ноле, Рууда и подавно переедет. Медведев в том финале душу дьяволу продал, не иначе.
+16
-1
+15
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Кирилл Павлюченко
У Новака - в отличии от Зверева - с нервами полный порядок, о чём и свидетельствует его коллекция Шлемов.
+7
0
+7
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Serik Alik
Ответ DosSantosAveiro
Уж если Алькараса загонял Ноле, Рууда и подавно переедет. Медведев в том финале душу дьяволу продал, не иначе.
Я бы не сказал так насчёт Даниила. У Новака в том сезоне график был очень тяжёлый. 3/3 бш забрал, поехал на Олимпиаду, где выступил не очень удачно, +стоит отметить условия в Токио во время олимпиады. Все только и говорили о золотом шлеме и о том, что Новак обязан забирать юсо. Но и юсо сам по себе самый непредсказуемый бш, +давление, +усталость, +пикующий Даниил. Вот это все в сумме помогло Даниилу победить в финале.
П. С. Не умоляю заслуги Даниила как в финале, так и на пути к нему, а то последнее предложение можно понять по-разному.
+7
-1
+6
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Nikolay Stavrogin
Надеюсь, Ноле учтет опыт финала 21го. Хотя, там помимо давления, много всего совпало в виде максимально неравноценных сеток, формы финалистов.
Здесь и проверим
+7
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+4
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selso99
Через месяц будет уже 24 титула
+2
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+2
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SKA Rostov1992
Все таки Рууд это далеко не Даня Медведев, достижения у них разных масштабов. Думаю тут без шансов для норга
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ProLL
Ну, может, и будет давление на Новаке, но матч длинный - может, как с Хачановым даже проиграть сет, но потом все равно возьмёт своё. Самое главное, что физически он идеально готов к финалу - вот если бы пришлось с Алькарасом играть 5 часов, у Рууда могли быть какие-то шансы, а так, Новак в прекрасной форме и что, в такой ситуации хоть кто-то верит, что Новак, будучи физически готовым, сольёт Рууд ментально? Да это смешно.
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Vale1
Ответ Nikolay Stavrogin
Надеюсь, Ноле учтет опыт финала 21го. Хотя, там помимо давления, много всего совпало в виде максимально неравноценных сеток, формы финалистов. Здесь и проверим
Как будто Новаку никогда не везло... Везет сильнейшим.
0
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