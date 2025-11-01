Блинкова вышла в финал турнира WTA впервые с 2023-го

95-я ракетка мира Анна Блинкова стала финалисткой WTA 250 в Цзюцзяне.

В 1/2 она победила Доминику Шалкову – 6:4, 6:4.

Блинкова вышла в финал WTA впервые с турнира в Страсбурге-2023, где уступила Элине Свитолиной . В целом это будет третий финал россиянки на уровне основного тура.

Дальше она поборется с действующей чемпионкой Викторией Голубич или Лилли Таггер .