2

Блинкова вышла в финал турнира WTA впервые с 2023-го

95-я ракетка мира Анна Блинкова стала финалисткой WTA 250 в Цзюцзяне.

В 1/2 она победила Доминику Шалкову – 6:4, 6:4.

Блинкова вышла в финал WTA впервые с турнира в Страсбурге-2023, где уступила Элине Свитолиной. В целом это будет третий финал россиянки на уровне основного тура.  

Дальше она поборется с действующей чемпионкой Викторией Голубич или Лилли Таггер.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАнна Блинкова
logoJiangxi Open
logoВиктория Голубич
Доминика Шалкова
logoWTA
Лилли Таггер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион Australian Open в паре Рохан Бопанна завершил карьеру. Он самый возрастной №1 парного рейтинга в истории
22 минуты назад
Цзюцзян (WTA). Голубич играет с Таггер, Блинкова вышла в финал
сегодня, 07:58Live
Гонконг (WTA). 1/2 финала. Фернандес встретится с Мбоко, Джойнт выбыла
сегодня, 07:05Live
Швентек о трудностях в сезоне-2025: «Я перестала чувствовать себя совсем молодой»
сегодня, 07:38
27-летняя Букша впервые вышла в финал на уровне тура
сегодня, 07:16
Париж (ATP). 1/2 финала. Бублик сыграет с Оже-Альяссимом, Синнер встретится со Зверевым
сегодня, 06:59
Ченнай (WTA). 1/2 финала. Тьен встретится с Тараруди, Биррелл – с Гарленд
сегодня, 06:51
Зверев после победы над Медведевым в Париже: «Даниил – мой криптонит, я не люблю с ним играть»
сегодня, 06:37
Медведев потерял шансы отобраться на итоговый
вчера, 22:43
Медведев упустил два матчбола и впервые за пять матчей проиграл Звереву
вчера, 22:15
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55