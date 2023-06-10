Зверев о поражении от Рууда: «Я видел прекрасную возможность сыграть в финале. Но он был намного, намного лучше меня»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев прокомментировал поражение от Каспера Рууда.

Матч закончился со счетом 3:6, 4:6, 0:6.

– Вы были на 100% в форме?

(Смеется.) Если честно, не хочу умалять его заслугу, но, да, у меня были проблемы.

– Учитывая то, как вы провели прошлые матчи, насколько вас удивило то, что вы не смогли снова играть на таком уровне?

– Это сложный вопрос, потому что я считаю, что он играл просто отлично. У меня возникла одна физическая проблема, а против него приходится много бегать, бороться. Как и в предыдущем матче, на самом деле. Они очень, очень похожи.

Да, мне это не удалось. И не удалось сильно давить на своей подаче. Все понемногу складывалось в его пользу.

В конце концов, все идет как идет. Если бы я сделал брейк, например, во втором сете, тогда матч мог бы сложиться иначе. Я не использовал шансы, и в какой-то момент все усложнилось.

Конечно, я бы с радостью сыграл здесь в финале. Я видел прекрасную возможность сыграть здесь в финале. Но он был намного, намного лучше меня. Таков результат.

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8 комментариев

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Кирилл Павлюченко
"Прекрасную возможность" сыграть в финале Зверев чудесно подтвердил в "сухом " третьем сете. Вылетел кубарем из турнира - ничуть не жаль, в отличии от Алькатраса.
+6
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+3
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Alarich
Когда ты не можешь сделать брейк с 0:40 и 15:40, проблемы не в сопернике
+1
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mrs Bennet
Саша зря не будет другого теннисиста хвалить. Рууд очень хорош на этом РГ, поэтому и опасен. У него не яркая игра, но очень стабильная. Обыграть Руне и Зверева, причем последнего, что называется влегкую, на решающих стадиях шлема, это не хухры-мухры.Джокофанам не расслабляться.
+1
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RealJon
даа Рууд и вправду бьет по мячу форхэндам, как будто стреляет из лука, очень низко и быстро летает, прям не успеешь реагировать
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Додик Аксель
Вчера у Саши по такой игре шансов не было против Каспера.
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инок
Казалось, что Зверев на этом РГ наконец-то оправился от травмы и реально возмужал, но тут подкрался Рууд и остановил его без всяких шансов...
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S.Graf
Значит, всё-таки были проблемы. Или сахар упал, или что-то с голеностопом.
Шурику здоровья!
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