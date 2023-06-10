Зверев о поражении от Рууда: «Я видел прекрасную возможность сыграть в финале. Но он был намного, намного лучше меня»
Александр Зверев прокомментировал поражение от Каспера Рууда.
Матч закончился со счетом 3:6, 4:6, 0:6.
– Вы были на 100% в форме?
– (Смеется.) Если честно, не хочу умалять его заслугу, но, да, у меня были проблемы.
– Учитывая то, как вы провели прошлые матчи, насколько вас удивило то, что вы не смогли снова играть на таком уровне?
– Это сложный вопрос, потому что я считаю, что он играл просто отлично. У меня возникла одна физическая проблема, а против него приходится много бегать, бороться. Как и в предыдущем матче, на самом деле. Они очень, очень похожи.
Да, мне это не удалось. И не удалось сильно давить на своей подаче. Все понемногу складывалось в его пользу.
В конце концов, все идет как идет. Если бы я сделал брейк, например, во втором сете, тогда матч мог бы сложиться иначе. Я не использовал шансы, и в какой-то момент все усложнилось.
Конечно, я бы с радостью сыграл здесь в финале. Я видел прекрасную возможность сыграть здесь в финале. Но он был намного, намного лучше меня. Таков результат.
Шурику здоровья!