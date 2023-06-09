Зверев впервые с 2018-го дважды за сезон проиграл сет с баранкой

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграл Касперу Рууду – 3:6, 4:6, 0:6.

Баранка в третьем сете стала для немца второй в этом сезоне и 19-й в карьере. Он 17 раз проигрывал матч, по ходу которого отдавал сет 0:6, и дважды выигрывал.

До этого сезона он не проигрывал партию под ноль с 2018 года.

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13 комментариев

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spartan117
Человек 7 месяцев восстанавливался после тяжелящей травмы, дошел до 1/2 РГ - haters gonna hate
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Rjcnbr
Ответ Raul Bloodworth
Саче важнее заниматься самолюбованием. Так до финала шлема и не дойдет.
Для нынешней формы Саши полуфинал РГ - сверхрезультат. Чё тут прикольного, не понимаю...
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Трёха Ника Киргиоса
Интересный факт:
Саша Зверев, который был в шаге от победы на прошлогоднем Ролан Гаррос(с его слов), взял у посредственного Каспера Рууда(прошлогодний и нынешний финалист Ролан Гаррос) меньше геймов(7), чем Стефанос Циципас(9) у Карлоса Гарфии.
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daiv18
Рууд с легкой руки походу расчистит Новаку сетку до финала на ЮСО 23, чтобы тот взял календарный))) Какой воспитанный юноша)))
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Денис Шмелев
Четвертая баранка Звереву на ТБШ (раньше получал от Кольшрайбера, Чон Хёна и Гулбиса).
Непонятно, почему оказался совсем не готов к этому матчу. До этого все его 5 полуфиналов на ТБШ были вполне достойными.
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Raul Bloodworth
Саче важнее заниматься самолюбованием. Так до финала шлема и не дойдет.
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Leo Bonart
Раньше Зверев расстраивался, что его обыгрывал Медведев
А теперь ему вешает баранку Рууд
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Иван Шуткин
Деревяшка) И по коэфицентам был равным соперником Рууду, который на грунте мощнее в разы Зверева
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инок
Баранка Звереву от Рууда впечатлила меня, но не могу представить чтобы Новак отдал свой 23-й титул.
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Евгений Федяев
Этот путь до полуфинала был самым лёгким из 4.Если бы Мед не слил свой первый матч, он бы имел хорошие шансы на 4 сильнейших, непроходимых там не было. Если даже Саше это удалось в его нынешних кондициях. Но объективно, в финал вышли сильнейшие на сегодня. Руд симпатичный по игре и честный спортсмен, но я за серба. Величие его должно ещё больше укрепиться в анналах истории тенниса и спорта в целом.
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kyckoba
Ответ Vale1
Павлюченкова вон тоже сколько восстанавливалась, однако "баранку" на РГ не схватила.
Ну как бы между женским и мужским теннисом есть разница)
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