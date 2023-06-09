Зверев впервые с 2018-го дважды за сезон проиграл сет с баранкой

Александр Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграл Касперу Рууду – 3:6, 4:6, 0:6.

Баранка в третьем сете стала для немца второй в этом сезоне и 19-й в карьере. Он 17 раз проигрывал матч, по ходу которого отдавал сет 0:6, и дважды выигрывал.

До этого сезона он не проигрывал партию под ноль с 2018 года.

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