Швентек о финале против Муховой: «Смотрю ее матчи больше, чем других игроков. Это совпадение, но так вышло»

Ига Швентек поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос» против Каролины Муховой.

Полька трижды побеждала на «Больших шлемах», в том числе в Париже в 2020-м и 2022-м.

– Вы не играли с Каролиной, кажется, с 2019 года. Часто ли вы следили за ней с тех пор?

– Мне все равно кажется, что я знаю игру Каролины, потому что с 2019-го мы часто тренировались вместе. Смотрю ее матчи больше, чем других игроков. Это совпадение, но так вышло.

Если честно, мне очень нравится ее игра. Я ее очень уважаю и считаю, что на корте она может все. У нее отличные руки, она может ускорить игру. И у нее такая свобода в движениях, отличная техника. Так что я смотрела ее матчи и думаю, что хорошо знаю ее игру.

Но, очевидно, что в матчах все немного по-другому, и я буду готова, несмотря ни на что.

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