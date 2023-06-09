Швентек о финале против Муховой: «Смотрю ее матчи больше, чем других игроков. Это совпадение, но так вышло»

Теги Ролан Гаррос WTA Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос» против Каролины Муховой.

Полька трижды побеждала на «Больших шлемах», в том числе в Париже в 2020-м и 2022-м.

– Вы не играли с Каролиной, кажется, с 2019 года. Часто ли вы следили за ней с тех пор?

– Мне все равно кажется, что я знаю игру Каролины, потому что с 2019-го мы часто тренировались вместе. Смотрю ее матчи больше, чем других игроков. Это совпадение, но так вышло.

Если честно, мне очень нравится ее игра. Я ее очень уважаю и считаю, что на корте она может все. У нее отличные руки, она может ускорить игру. И у нее такая свобода в движениях, отличная техника. Так что я смотрела ее матчи и думаю, что хорошо знаю ее игру.

Но, очевидно, что в матчах все немного по-другому, и я буду готова, несмотря ни на что.

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7 комментариев

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Vale1
Посмотрим...
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Evil Man
Ответ sashati
Тоже можно было сказать и о Соболенко)
Соболенко в любой момент может сорваться и раскидать все по аутам, как делала всю карьеру до этого. Вчера даже комментатор на евроспорте поражалась как можно настолько не думать головой во время игры. За полькой такого замечено не было
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Verdo
2:0 муха в пролете
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Сергей48
Ига не удержима на сегодня! Её не остановить…
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Михаил Пригода
Мухова одна из самых технично игроков в WTA, уже очень давно должна быть в топ 10 и выше
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sashati
Ответ Сергей48
Ига не удержима на сегодня! Её не остановить…
Тоже можно было сказать и о Соболенко)
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