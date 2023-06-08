Мухова о том, что выиграла все матчи против топ-3: «Даже не знала об этой статистике. Конечно, это придает дополнительную уверенность»

Теги Ролан Гаррос WTA Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Каролина Мухова высказалась о том, что выиграла все матчи против соперниц из топ-3.

– Вы пять раз играли с топ-3 и всегда выигрывали. Как вам это удается? Вы будете фавориткой в финале против Иги?

– Не думаю, что буду фавориткой. Здорово, я даже не знала об этой статистике. Это показывает, что я умею против них играть.

Я могу конкурировать, и, разумеется, матчи очень упорные. Даже сегодня, когда у Арины был матчбол, неизвестно, выиграешь ты или проиграешь. Но здорово знать, что у меня есть шанс победить и я обыгрываю топов. Конечно, это придает дополнительную уверенность.

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1 комментарий

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инок
Играла Каролина очень хорошо. Если так сыграет в финале, будут шансы у неё.
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