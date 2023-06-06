В полуфинале турнира Roland Garros 2023 9 июня норвежец Каспер Рууд встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым. Матч начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

Встреча состоится на центральном стадионе турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию поединка теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Каспер Рууд дважды финалист турниров Большого шлема. В прошлом году он играл на этой стадии на кортах Парижа и на Открытом чемпионате США. Оба раза выигрывал, но победить в турнирах так и не смог. Сейчас предпринимает очередную попытку и показывает теннис более высокого уровня, чем в прошлые годы. Он уверенно переиграл всех своих соперников, самым сложным из которых был датчанин Хольгер Руне в четвертьфинале. Тем более три недели назад норвежец уступил ему в полуфинале Открытого чемпионата Италии в Риме. Своей победой Рууд показал, что готов к более серьезным успехам.

Последний год для Александра Зверева вместил сначала крушение надежд после травмы в полуфинале прошлогоднего Ролан Гаррос, потом долгий период восстановления, реабилитации и неверия в свои силы. Затем первые турниры, где немецкий теннисист был совершенно непохожим на себя прежнего. Постепенно он стал набирать форму. Накануне Открытого чемпионата Франции добрался до третьей десятки рейтинга, но многие ли верили, что он вновь после всего пережитого дойдет до полуфинала. Однако он здесь, и постараться исправить то, что не получилось в прошлом году.

Теннисисты играли друг с другом трижды. В 2021 году две победы одержал Александр Зверев, в 2022 году уже выиграл Каспер Рууд. Все матчи проходили на харде, на грунте спортсмены сыграют впервые. Шансы обоих на выход в финал рассматриваются как одинаковые, но все же букмекеры отдают небольшое преимущество Александру. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,85, выигрыш Каспера оценивается коэффициентом 2,00.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023