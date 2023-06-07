Гауфф о том, что спокойно приняла поражение от Швентек: «Очень разочарована, но стараюсь это не показывать. Не хочу потом фотографии в интернете видеть»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф прокомментировала то, что якобы спокойно восприняла поражение от Иги Швентек в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Я бы не сказала, что спокойно его принимаю. Я очень разочарована, но стараюсь это не показывать. Не хочу потом фотографии в интернете видеть.

Так что стараюсь сдерживаться».

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