Гауфф о том, что спокойно приняла поражение от Швентек: «Очень разочарована, но стараюсь это не показывать. Не хочу потом фотографии в интернете видеть»
Коко Гауфф прокомментировала то, что якобы спокойно восприняла поражение от Иги Швентек в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Я бы не сказала, что спокойно его принимаю. Я очень разочарована, но стараюсь это не показывать. Не хочу потом фотографии в интернете видеть.
Так что стараюсь сдерживаться».
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