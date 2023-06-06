Хачанов об итогах «Ролан Гаррос»: «Уже несколько лет говорил, что моя цель – возвращение в топ-10. Еду домой с высоко поднятной головой»
Карен Хачанов подвел итоги «Ролан Гаррос».
Он вышел в четвертьфинал и гарантировал себе возвращение в топ-10.
«Конечно, много положительных моментов. Я ни о чем не жалею. Еще одно хорошее выступление на «Большом шлеме».
Я уже несколько лет говорил, что моя цель – возвращение в топ-10. Это не конечная цель, но приятно этого добиться.
Теперь еду домой с высоко поднятой головой».
Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!
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