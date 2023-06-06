Хачанов об итогах «Ролан Гаррос»: «Уже несколько лет говорил, что моя цель – возвращение в топ-10. Еду домой с высоко поднятной головой»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов подвел итоги «Ролан Гаррос».

Он вышел в четвертьфинал и гарантировал себе возвращение в топ-10.

«Конечно, много положительных моментов. Я ни о чем не жалею. Еще одно хорошее выступление на «Большом шлеме».

Я уже несколько лет говорил, что моя цель – возвращение в топ-10. Это не конечная цель, но приятно этого добиться.

Теперь еду домой с высоко поднятой головой».

Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

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7 комментариев

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Bartez1986
Вообще не понимаю, какие вопросы к Карену. Дошел до четвертьфинала. Там, возможно, лучший теннисист в истории (ну тут кому как). Дал бой, зацепил сет, боролся. Отличный турнир, и сам Карен это понимает. а Ноле есть Ноле
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Лев Чернецов
Карен красавец, очень достойно бился.
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инок
Карен сопротивлялся, но Ноле всё же немного на другом уровне играет. Но Хачанова можно поздравить с хорошо проведённым РГ. Удачи и дальше в сезоне.
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Огюст
Нормально отыграл Карен Ролан Гаррос , если бы был другой соперник в четверть финале,а не Джокович то мог возможно пройти и в полуфинал !
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ProLL
Карен - огромный молодец в последнее время. Кому попало не проигрывает (Рим - исключение), выжимает максимум из своего уровня, на мой взгляд. А ведь это и есть самое главное - выжимать максимум, не всем же дано быть Бигами или Алькарасами, но нужно делать все от себя зависящее и Карен с этим справляется прекрасно. И сегодня сделал все, что мог, обидно, разве что, за слитое очко при счете 1-0 на тай-брейке, после этого многое пошло наперекосяк. Но это нормально, Карен держался на пределе своих возможностей 2 сета - неизбежно в какой-то момент бы вылезла грубая ошибка.
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dimamak10
Пора бы уже взять титул почти 5 лет без них
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Никита Лутченко
На шлемах только и играет более менее) зато 5 лет без титулов)
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