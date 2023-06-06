Джокович о переломе в матче с Хачановым: «Мне удалось показать пару минут идеального тенниса, все изменить»

прокомментировал момент, когда он переломил матч против в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4).

«Я провел идеальный тай-брейк. Он не выиграл ни одного очка. И после этого немного сбавил, а я воспользовался моментом, сразу же взял его подачу. Это нормально.

Такое случается, когда ты ведешь – а он вел большую часть первой пары сетов. Но мне удалось показать пару минут идеального тенниса, все изменить – и после этого ход матча изменился в мою сторону. Я поймал волну.

Я начал пробивать спокойно, чуть более агрессивно, более уверенно, а он чуть отступил. Это нормально. В пятисетовых матчах бывает много-много моментов уверенности в себе и сомнений. Ход таких упорных матчей меняется довольно часто».

Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

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