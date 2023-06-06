Джокович о переломе в матче с Хачановым: «Мне удалось показать пару минут идеального тенниса, все изменить»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Теннис

Новак Джокович прокомментировал момент, когда он переломил матч против Карена Хачанова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4).

«Я провел идеальный тай-брейк. Он не выиграл ни одного очка. И после этого немного сбавил, а я воспользовался моментом, сразу же взял его подачу. Это нормально.

Такое случается, когда ты ведешь – а он вел большую часть первой пары сетов. Но мне удалось показать пару минут идеального тенниса, все изменить – и после этого ход матча изменился в мою сторону. Я поймал волну.

Я начал пробивать спокойно, чуть более агрессивно, более уверенно, а он чуть отступил. Это нормально. В пятисетовых матчах бывает много-много моментов уверенности в себе и сомнений. Ход таких упорных матчей меняется довольно часто».

Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

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5 комментариев

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Александр Скворцов
Сколько раз в своей карьере Новак выдавал идеальный теннис!
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Ночная Фурия
Джок, мы в тебе не сомневались. То, что ты ментально всех сильней, давно уже не подвергается сомнению. Мой герой, Мужик с Титановыми Яйцами и Отыгрыватель Матчболов Форхендом!!! Всех наших с победой 😍
+8
-2
+6
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инок
Когда Ноле закончит карьеру, красоты в мире станет меньше. Это офигеть какое зрелище было. Карену респект, как второй скрипке.
+6
-1
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Vale1
Ох уж этот тай-брейк... Действительно, поворотный момент.
+6
-2
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Novax Goat.kovic
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У Джоковича не было перелома и растяжения по ходу матча и это прекрасно.
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