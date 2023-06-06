Джокович о камбэке против Хачанова: «Большую часть первых двух сетов он играл лучше. Но потом я провел идеальный тай-брейк»

Новак Джокович прокомментировал победу над Кареном Хачановым.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» он выиграл 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4.

«Большую часть первых двух сетов он играл лучше. Я не мог найти уровень, допускал много невынужденных ошибок. В целом начало матча было вялым.

Но я провел идеальный тай-брейк. И после этого поднялся на пару уровней выше, чем был в начале матча. В конце четвертого сета немного споткнулся, но потом выиграл восемь очков подряд.

Мощная борьба, но в четвертьфинале «Большого шлема» другого и не ждешь. Победу тебе не подарят, ее нужно зарабатывать. И я рад, что сегодня все преодолел».

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