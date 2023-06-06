Джокович о камбэке против Хачанова: «Большую часть первых двух сетов он играл лучше. Но потом я провел идеальный тай-брейк»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Кареном Хачановым.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» он выиграл 4:6, 7:6(0), 6:2, 6:4.

«Большую часть первых двух сетов он играл лучше. Я не мог найти уровень, допускал много невынужденных ошибок. В целом начало матча было вялым.

Но я провел идеальный тай-брейк. И после этого поднялся на пару уровней выше, чем был в начале матча. В конце четвертого сета немного споткнулся, но потом выиграл восемь очков подряд.

Мощная борьба, но в четвертьфинале «Большого шлема» другого и не ждешь. Победу тебе не подарят, ее нужно зарабатывать. И я рад, что сегодня все преодолел».

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10 комментариев

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Czarn
Мощная борьба, мощный Ноле!😃
+13
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+13
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igor nn
Великий!!!!!!
+9
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+9
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Marik5
С победой Ноле, красава, вперёд к титулу!!!!!!
+9
0
+9
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Verdo
Карен был хорош, что и говорить, но намбэван на то и намбэван, что бы брать интеллектом
+8
-2
+6
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mr_ h2o
Надеюсь Новак покажет лучшую игру в 1/2 и нас будет ждать крутой матч
+3
0
+3
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RealJon
интересно, Новак когда нибудь бегал в марафон, так как они очень похоже Новаку.
На Марафоне тоже устают очень быстро, но откроется 2я дыхания после 10 км
+2
0
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Все четко и по фактам. Классный матч
+2
0
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cosset
Все они выигрывали у тебя первый сет и играли лучше) знаем-знаем)))
+1
0
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Макс Марин
Карен сделал все что смог в данный момент, красавчик все равно
0
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