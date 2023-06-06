Мухова второй раз вышла в полуфинал ТБШ

обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале « » – 7:5, 6:2.

Мухова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На Australian Open-2021 она уступила на этой стадии Дженнифер Брэди. Лучшим результатом чешки на «Ролан Гаррос» был третий круг.

По итогам турнира Мухова, которая сейчас занимает 43-е место в рейтинге, вернется в топ-20.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко или Элиной Свитолиной.

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