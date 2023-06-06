Мухова второй раз вышла в полуфинал ТБШ

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 7:5, 6:2.

Мухова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На Australian Open-2021 она уступила на этой стадии Дженнифер Брэди. Лучшим результатом чешки на «Ролан Гаррос» был третий круг.

По итогам турнира Мухова, которая сейчас занимает 43-е место в рейтинге, вернется в топ-20.

Теперь она поборется с Ариной Соболенко или Элиной Свитолиной.

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7 комментариев

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Baader
Голубоглазая Блондинка в полуфинале. Давненько такого не было) А если серьезно, Мухова уже давно играет на топ уровне, просто как-то не складывалось у нее. То травмы, то непонятные сливы, а так, очень умная, разносторонняя, технически качественная теннисистка. Заслужила.
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+7
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Vale1
Эх, обидно за Настю... Но поздравляем и Каролину, хорошая теннисистка, играет разнообразно) По тому, как играют и Свитолина, и Соболенко этот турнир, особенно последние матчи, шансы у нее есть.
+3
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+3
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N.S.A.8.5
Не повезло Саккари в первом круге
+1
0
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ivan 07
Молодчина . Куда симпатичнее другой Каролины, Плишковой.
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-3
0
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инок
Борьба была только в первом сете. Мухова была настырнее и точнее. С победой её. Удачи и полуфинале.
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