Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев из Германии за выход в полуфинал Roland Garros 2023 будет играть с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри. Соперники проведут матч 7 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Поединок теннисистов пройдет на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Александр Зверев долгое время после прошлогодней травмы на Ролан Гаррос не мог найти свою игру. Насколько впечатляюще он действовал прошлым летом на кортах Парижа, настолько удручающим было его возвращение. В какие-то моменты казалось, что Александр так и не сможет вернуться на прежний уровень. Но в этом сезоне постепенно его результаты стали улучшаться, накануне Открытого чемпионата Франции он закрепился в первой тридцатке, а теперь может как минимум повторить успех годичной давности. Рафаэля Надаля сейчас в Париже нет, а оставшихся до финала соперников ему пройти вполне по силам.

Томаса Мартина Этчеверри к элитным теннисистам относить еще рано, скорее к перспективным. Да и то, сколько раз случалось, что на одном отдельно взятом ТБШ спортсмен показывает свой максимум, а затем надолго уходит в тень. В прошлом году аргентинец на турнирах Большого шлема ни разу не смог преодолеть барьер первого круга, а тут такой успех, — сразу выход в четвертьфинал. Причем не сказать, что он оказался на этой стадии случайно. Он уже выбил из турнира двух представителей первой двадцатки рейтинга австралийца Алекса де Минаура и Борну Чорича, а японца Йошихито Нишиоку в предыдущем матче просто снес, выписав тому одну «баранку».

Соперники ни разу друг с другом не играли. Пока оба показывают достаточно уверенный теннис, но по опыту Александр точно превосходит своего оппонента. У аргентинца вообще нет ни одного титула на турнирах АТР, в то время как у немецкого теннисиста их девятнадцать. Букмекеры полностью на стороне Зверева. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,35, успех Этчеверри оценивается коэффициентом 3,35.

Результаты Ролан Гаррос 2023

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