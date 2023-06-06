Этчеверри о четвертьфинале РГ: «У Зверева гораздо больше опыта, чем у меня, но я с удовольствием против него сыграю»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Томас Мартин Этчеверри Теннис

Томас Мартин Этчеверри прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Он обыграл Йошихито Нишиоку – 7:6(8), 6:0, 6:1 – и теперь встретится с Александром Зверевым.

– Сейчас у меня очень много эмоций. Я очень, очень рад. Это лучший момент в моей жизни.

Конечно, в следующем круге будет тяжело. У Саши Зверева гораздо больше опыта, чем у меня, но я с удовольствием против него сыграю. На этой неделе я играю невероятно, и мне просто нужно сосредоточиться на своем теннисе и стараться делать то же самое, что я делал все эти дни.

– Вы можете объяснить, в чем секрет вашего успеха? Что-то изменилось или...

– Да, я знаю, упорная работа. В начале года я сменил команду. Мы много работаем, чтобы многое поменять. Я стараюсь играть агрессивнее, настраиваться иначе.

Думаю, в этом ключ к успеху.

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1 комментарий

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mrs_mockery
Берлока тоже сменил? Не видела его в ложе.
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