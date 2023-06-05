Напарник Като в миксте о ее дисквалификации за попадание мячом в девочку: «Не скажу, что согласен с решением судей, но понимаю, как к нему пришли»

Тим Пуэц, на « » выступающий в миксте с , прокомментировал то, что вчера японку сняли с парного матча, потому что она попала мячом в болдевочку.

После того, как они выиграли четвертьфинал, его спросили, согласен ли он с решение судей. Като была на пресс-конференции, но сначала плакала, а потом сказала, что недостаточно хорошо владеет английским, чтобы обсуждать ситуацию.

«Нет, я так не думаю. Но я не был на месте супервайзеров на корте. Выяснилось, что в правилах нет механизма, который позволит посмотреть запись момента.

Я понимаю, что она ударила в девочку. Это было ненамеренно. Не думаю, что в гневе. По-моему, все видели записи. Она не хотела причинить никому зла. Тем не менее, мяч попал в девочку.

На корт вышли два супервайзера, которые, возможно, даже не видели момент. Они видели только плачущую девочку, в которую попали мячом. В такой момент принимать решение очень трудно.

Я не скажу, что согласен с решением, но понимаю, как к нему пришли. Сейчас, посмотрев записи и сравнив со случаями последних лет, легко говорить: «Нет, ее не должны были снимать». Поэтому я думаю, что нам нужно добавить повторы таких моментов.

В целом очень неприятная ситуация – особенно для девочки, в которую попал мяч. Наверное, у нее вчера был нелучший день. И, конечно, для Мию и ее напарницы. Ужасная ситуация.

Я надеюсь, мы сможем провести несколько хороших матчей в миксте, добавить хороших воспоминаний, чтобы она уехала из не с поганым чувством от того, что случилось вчера».

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