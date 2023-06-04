Мию Като, случайно выбившую мяч в болдевочку, лишили всех очков и призовых за «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос происшествия WTA Сара Соррибес-Тормо Мари Бузкова Мию Като Алдила Сутьяди Теннис

Мию Като прокомментировала то, что ее сняли с «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Ее дисквалифицировали за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку.

«Я хотела бы искренне извиниться перед болдевочкой, моей напарницей Алдилой и моими болельщиками из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно.

В результате «Ролан Гаррос» лишил меня всех призовых и очков за турнир. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» – написала Като в твиттере.

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24 комментария

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ДудьСдулся
Мяч несильным ударом, парашютиком направлялся точно в руки девочке, она извернулась и ей попало куда-то в область спины.
Японку наказали по кляузе чешки...
Свободу Мию Като!
Судей пригвоздить к позорной судеской вышке.
+28
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+27
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Юлия Закаблукова
Не справедливо
+19
-1
+18
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Criptonit
Боже, это такой бред... Мне интересно, а в финале судейка тоже бы за такое дисквалификацию дал??? Позорище просто!!!
+10
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Jesse Boy
полный бред. она откинула неспеша летящий мяч девчонке, которая по идее должна была поймать, но у неё уже было несколько мячей в руках. истерика абсолютно неоправданная, ничего там криминального не было, это вам не Шаповалов с Налбандяном, там реально травмы были. на дисквал это точно не тянет, а очки и бабки забирать - это тройное фу.
+8
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+8
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Vale1
Ответ Юлия Закаблукова
А если вспомнить надаля на ао, когда он засветил мячом девочке?????
Новак тоже попадал как-то во время игры.
+7
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Теннисный абсолют
Вчера Данилович швырнула мяч в трибуны умышленно и попала в чувака.
Чувак поржал, Данилович поржала, а Жабер забила.
Тут налицо крысячество соперниц.
+4
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Юлия Закаблукова
А если вспомнить надаля на ао, когда он засветил мячом девочке?????
+11
-7
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Evgeny Alexandrovich
Сраный цирк
+4
-1
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Leo Bonart
Ответ Юлия Закаблукова
А если вспомнить надаля на ао, когда он засветил мячом девочке?????
Это был игровой эпизод, в отличие от
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Squadala
Ответ sedric
Ну там на лицо паническая атака от испуга. Ей прям было тяжело дышать, ее потом долго успокоить не могли. По факту это нанесенная психологическая травма, и за это надо давать дисквал. По всей видимости этим и руководствовались, когда лишали очков и призовых. Хотя это слишком жестко, как по мне. С девочкой говорили и во время разбирательств, и после игры, очевидно тоже.
За "психологическую травму" вообще ничего и никогда давать не надо, потому как это не поддающаяся измерению субъективщина. Вполне возможно, что вторая пара только усугубила дело, приковав к девчонке ещё больше внимания - чем докажешь, что не так?
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Squadala
Ответ sedric
Жестко. Но дисквал был справедливый. Вообще забавно, как в такие посты залетели люди, которых на теннисной ветке днем с огнем не сыщешь. О чем вообще говорить, тут на полном серьезе сравнили с Надалем, который в игровом эпизоде попал в девченку и этот коммент набрал 8 плюсов.
Буржуйский tennisforum с тобой несогласен, и Бузкова себе репутацию подпортила. Не раз бывало, что игрок, желая направить мяч болперсоне, попадал в замешкавшееся чадо и никаких санкций за это не получал. Правда, Като стоило хотя бы посмотреть, где болдеффка и чем занята, но дисквала оно не стоит - там и попадание несильное было, девчонка просто расклеилась что-то.
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Теннисный абсолют
мусорный седрик уже и здесь своего мусора мысленного навалял
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Squadala
Ответ sedric
Так а сфигали мне то, что доказывать. Я что-ли у нее призовые отбирал, или заставлял ее мячом в девочку пулять. Для меня, все понятно. У девчонки паническая атака, когда именно она случилась, я не знаю, но продолжать играть, когда она плачет, нельзя, на это было обращено внимание судьи, которому походу вообще было пофиг. Дальше уже вышестоящие дядьки разобрались. Хорошо бы услышать официальную позицию, как тогда с Джоковичем, но сомнительно, что дадут.
Увести девчонку в подтрибунку и играть дальше - как будто очевидное решение. Уже бывало, что болдетям прилетало сильно с игры (с подачи) или просто становилось плохо на корте - ребёнка увели, игру продолжили. Если протупил судья, об этом могли бы сказать сами игроки. Но соперницам потребовалось раздуть из этого проблему таких масштабов, которую будто бы нельзя было решить иначе чем дисквалификацией. Молодцы девушки, что скажешь. Выпрашивать дисквал соперника - низко в любом случае (кроме как за нечестную игру, но в теннисе такого нет), а если он спорный - тем более.
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Mira Val
У девочки истерика случилась к несчастью Мию (
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Денис Шмелев
Ответ Kazanest
Обычный момент без злого умысла 🤷 Ладно сняли с игры, зачем призовые и очки трогать?🤦
Так если дисквалифицируют с турнира, то вроде автоматом лишают всех очков и призовых.
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sedric
Ответ Squadala
Увести девчонку в подтрибунку и играть дальше - как будто очевидное решение. Уже бывало, что болдетям прилетало сильно с игры (с подачи) или просто становилось плохо на корте - ребёнка увели, игру продолжили. Если протупил судья, об этом могли бы сказать сами игроки. Но соперницам потребовалось раздуть из этого проблему таких масштабов, которую будто бы нельзя было решить иначе чем дисквалификацией. Молодцы девушки, что скажешь. Выпрашивать дисквал соперника - низко в любом случае (кроме как за нечестную игру, но в теннисе такого нет), а если он спорный - тем более.
Давай сойдемся на том, что по этому поводу, по идее есть свод правил, в которых все прописано. Я бы их с удовольствием прочитал. А теперь давай еще раз посмотрим момент. Девченка держит мячи в руках, и поднимает рукуб что готова эти мячи бросать для подачи, японка ее видит, и не придумала ничего лучше, как пульнуть в нее еще одним мячом. Причем не с отскока от корта. Чем ей этот мяч ловить. Хорошо, что увернулась. Девочка находилась на стороне соперниц, те увидели, что она плачет, и пошли обратить внимание судьи на это и заодно резонно спросить, это дисквал или нет. Дальше судья спускается, опрашивает девчонку и вызывает супервайзера. Порешали. Там блин несколько человек решало ситуацию, опрашивая каждую из сторон. Но виноваты те, кто решил указать на это судье, давление же, не иначе.
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Vale1
Ответ murzzzzzilka
Его, вроде, дисквалифицировали тогда?… Я не путаю?… Вот интересно, его тогда тоже лишили всех очков и призовых?
Вы, наверное, путаете со случаем на US Open-20, когда он попал в линейную. Я имел в виду другой эпизод, более ранний:
https://www.youtube.com/watch?v=KXvW7f8Q1U0
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murzzzzzilka
Ответ Vale1
Новак тоже попадал как-то во время игры.
Его, вроде, дисквалифицировали тогда?…
Я не путаю?…
Вот интересно, его тогда тоже лишили всех очков и призовых?
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markoolio
Странная девочка. Нужна для того, чтобы ловить мячики, но вместо этого боится их.
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Kazanest
Обычный момент без злого умысла 🤷
Ладно сняли с игры, зачем призовые и очки трогать?🤦
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