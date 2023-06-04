Мию Като, случайно выбившую мяч в болдевочку, лишили всех очков и призовых за «Ролан Гаррос»

Мию Като прокомментировала то, что ее сняли с «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Ее дисквалифицировали за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку.

«Я хотела бы искренне извиниться перед болдевочкой, моей напарницей Алдилой и моими болельщиками из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно.

В результате «Ролан Гаррос» лишил меня всех призовых и очков за турнир. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» – написала Като в твиттере.

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