Мию Като, случайно выбившую мяч в болдевочку, лишили всех очков и призовых за «Ролан Гаррос»
Мию Като прокомментировала то, что ее сняли с «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Ее дисквалифицировали за то, что она случайно выбила мяч в болдевочку.
«Я хотела бы искренне извиниться перед болдевочкой, моей напарницей Алдилой и моими болельщиками из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно.
В результате «Ролан Гаррос» лишил меня всех призовых и очков за турнир. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» – написала Като в твиттере.
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Свободу Мию Като!
Судей пригвоздить к позорной судеской вышке.
Чувак поржал, Данилович поржала, а Жабер забила.
Тут налицо крысячество соперниц.
https://www.youtube.com/watch?v=KXvW7f8Q1U0
Я не путаю?…
Вот интересно, его тогда тоже лишили всех очков и призовых?
Ладно сняли с игры, зачем призовые и очки трогать?🤦