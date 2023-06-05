Офнер о том, что проиграл Циципасу сет 0:6: «Если бы сделал счет 1:5, точно отпраздновал бы»

Себастьян Офнер поделился эмоциями от того, что зрители поддерживали его при счете 0:5 в третьем сете матча со Стефаносом Циципасом. Он уступил греку 5:7, 3:6, 0:6 в четвертом круге «Ролан Гаррос».

– Что вы чувствуете, когда слышите, как зрители скандируют ваше имя, даже когда вы играете с Циципасом? Что это за чувство? Думаю, это потрясающе после двух недель на «Ролан Гаррос».

– Да, определенно. Это потрясающее чувство. Люди подталкивали меня вперед, и это потрясающе, потому что я аутсайдер, меня мало кто знает.

Если бы сделал счет 1:5, точно отпраздновал бы. К сожалению, не смог, но ощущения были потрясающими. Я не так часто играл на таких кортах и не привык к такой поддержке. Да, это был уже конец матча, но все равно было здорово.

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