Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в матче четвертого круга Roland Garros встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Их поединок состоится 5 июня и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Матч пройдет на втором по значимости стадионе имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Хаддад Майя единственная теннисистка в туре из Бразилии, которая показывает достойные результаты и входил в двадцатку сильнейших в мире. Во многом благодаря успехам последних сезонов. Беатрис стала показывать более стабильный теннис, и победы не заставили себя ждать. Теперь для любой соперницы она считается грозным оппонентом особенно для Елены Рыбакиной из Казахстана, у которой она уже два раза выигрывала в этом сезоне. Должна была состояться эта встреча и в матче четвертого круга на Ролан Гаррос.

Рыбакина была соперницей Сары Соррибес-Тормо в третьем круге турнира, но Елена снялась за несколько минут до начала их матча из-за высокой температуры. Довольна ли этим обстоятельством Хаддад Майя точно не скажешь, но то что испанка рада попаданию в четвертый круг без борьбы, это факт. До этого она в двух сетах смогла переиграть француженку Клару Бюрель, а затем также в двух партиях хорватскую теннисистку Петру Мартич. У себя в стране Соррибес-Тормо лишь седьмая ракетка, но во Франции уже забралась дальше всех своих соотечественниц.

Теннисистки встречались четырежды, начиная с 2017 года. По личным встречам у них ничья 2 – 2. Два матча проходили на харде и два на грунтовом покрытии, тут тоже паритет 1 – 1. Последний на сегодняшний день матч состоялся в январе 2022 года, в трех сетах верх взяла Соррибес-Тормо. Сейчас букмекеры оценивают шансы бразильянки чуть выше. Winline предлагает на победу Хаддад Майи коэффициент 1,68, победа испанки оценивается коэффициентом 2,19.

Результаты Ролан Гаррос 2023

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