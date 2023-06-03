Ролан Гаррос: Ига Швентек — Леся Цуренко прямая трансляция матча 05.06.2023

Теги Ролан Гаррос Леся Цуренко Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Франции встретится с украинкой Лесей Цуренко. Матч состоится 5 июня, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

Соперницы сойдутся в поединке на корте имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ига Швентек уже более года никому не уступает первую строчку мирового рейтинга. Даже в лучшие времена у Серены Уильямс не было такого безоговорочного преимущества над соперницами. В прошлом году казалось, что никто в ближайшее время и близко не подберется к польке. Однако в этом сезоне ситуация изменилась. У Иги появились соперницы достойного уровня, и разрыв в рейтинге от второго места уже далеко не двукратный. На Roland Garros Швентек необходимо защитить титул, чтобы подтвердить завоеванные в прошлом году баллы, иначе в рейтинге ее сможет потеснить Арина Соболенко.

Леся Цуренко лишь один раз добиралась до решающих стадий на турнирах Большого шлема. Пять лет назад она играла в четвертьфинале US Open. В Париже она во второй раз за карьеру сыграет в четвертом раунде. Дальше пройти будет крайне сложно, несмотря на потрясающую форму, которую демонстрирует украинка на кортах Ролан Гаррос. Ни в одном из своих матчей она не затратила для победы более двух сетов, а в предыдущем матче канадке Бьянке Андрееску отдала всего два гейма. Только в четвертом круге с соперницей, можно сказать, не повезло.

С Игой Швентек Леся Цуренко встречалась дважды. Впервые они сыграли год назад здесь же на Roland Garros, вторая встреча состоялась три недели назад в Риме. В обоих случаях украинке удавалось забрать у соперницы лишь два гейма. Вряд ли мы увидим такое же преимущество Швентек в предстоящем матче, но в ее победе сомневаться не приходится. Букмекеры полностью на ее стороне. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,02, успех Цуренко оценивается коэффициентом 14,00.

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