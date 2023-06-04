Хачанов о том, что вышел в 1/4 на трех «Шлемах» подряд: «В мозгу что-то щелкнуло. Это помогло»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал то, что вышел в 1/4 финала на 3 последних «Больших шлемах».

– Что у вас щелкнуло на этих крупных турнирах?

– В мозгу что-то щелкнуло (улыбается). Это помогло.

В прошлом году я говорил, что после выхода в полуфинал US Open у меня в голове многое поменялось. В психологии тоже. Я увидел, что могу сделать шаг вперед.

Иногда ты уверен в себе, веришь в себя, знаешь, что на это способен, но все равно нужен результат, чтобы это подтвердить. Думаю, это помогло мне лучше и стабильнее играть на продолжительных отрезках времени.

Хачанов третий раз подряд вышел в 1/4 «Шлема»! На них он стабильнее всех в туре

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3 комментария

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CSKA\LAZIO\Netherlands
Карен - молодец! "Держит уровень", моментам Сонего был не плох, но этот его был максимум, а Хачанов в решающие моменты 2-го и особенно 3-го сета более уверенно играл в нужные моменты и то не показав максимум.
+4
0
+4
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Антон Тимофеев
Жаль, что Карен не в нижней половине - мог бы и дальше пройти, а тут станция конечная в четвертьфинале((
+2
-1
+1
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Посторонним В
мне кажется, у Карена щелкнуло в шортах
стальные шары ударились друг о друга, и Карен понял, что пора показать, кто тут папка
+2
-2
0
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