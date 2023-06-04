Хачанов о том, что вышел в 1/4 на трех «Шлемах» подряд: «В мозгу что-то щелкнуло. Это помогло»

Карен Хачанов прокомментировал то, что вышел в 1/4 финала на 3 последних «Больших шлемах».

– Что у вас щелкнуло на этих крупных турнирах?

– В мозгу что-то щелкнуло (улыбается). Это помогло.

В прошлом году я говорил, что после выхода в полуфинал US Open у меня в голове многое поменялось. В психологии тоже. Я увидел, что могу сделать шаг вперед.

Иногда ты уверен в себе, веришь в себя, знаешь, что на это способен, но все равно нужен результат, чтобы это подтвердить. Думаю, это помогло мне лучше и стабильнее играть на продолжительных отрезках времени.

Хачанов третий раз подряд вышел в 1/4 «Шлема»! На них он стабильнее всех в туре

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