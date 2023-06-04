Хачанов о том, что у российских игроков есть проблемы с британской визой: «У меня все в порядке – никаких проблем»

Теги Уимблдон ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал проблемы с получением визы в Британию.

Белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева говорили, что пока ее не получили.

– Некоторые российские игроки говорили, что у них проблемы с получением визы в Великобританию – для травяного сезона и «Уимблдона». У вас все нормально? Виза есть? Слышали про проблемы других?

– Я слышал, что просто ждать нужно дольше, нет? На выпуск визы уходит больше времени.

Но у меня все в порядке – никаких проблем.

– Насколько заранее вы подавали документы?

– У меня была старая.

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6 комментариев

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hsmshhzfn5
Карен, тогда с тебя еще один четвертьфинал. На это. Раз на траве!
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Under
главное не забывать, что наличие визы ещё не гарантирует на 100% въезд в страну
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hsmshhzfn5
Наверное, совсем неверное сравнение но чем-то мне карьера Карена напоминает карьеру Каренно-Бусты.
Вот никто на них не ставить в долгую, а в четвертьфиналы-полуфиналы-финалы они залезают. Бьются, стараются.
Есть много теннисистов талантливее их, но эти парни беру. Трудолюбием.

Ну и, конечно, карьера Карены куда ярче бустиной.
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encaro_one
Когда не только российское гражданство, проще.
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