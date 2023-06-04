Хачанов о том, что у российских игроков есть проблемы с британской визой: «У меня все в порядке – никаких проблем»
Карен Хачанов прокомментировал проблемы с получением визы в Британию.
Белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева говорили, что пока ее не получили.
– Некоторые российские игроки говорили, что у них проблемы с получением визы в Великобританию – для травяного сезона и «Уимблдона». У вас все нормально? Виза есть? Слышали про проблемы других?
– Я слышал, что просто ждать нужно дольше, нет? На выпуск визы уходит больше времени.
Но у меня все в порядке – никаких проблем.
– Насколько заранее вы подавали документы?
– У меня была старая.
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Вот никто на них не ставить в долгую, а в четвертьфиналы-полуфиналы-финалы они залезают. Бьются, стараются.
Есть много теннисистов талантливее их, но эти парни беру. Трудолюбием.
Ну и, конечно, карьера Карены куда ярче бустиной.