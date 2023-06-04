Хачанов о том, что у российских игроков есть проблемы с британской визой: «У меня все в порядке – никаких проблем»

Карен Хачанов прокомментировал проблемы с получением визы в Британию.

Белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева говорили, что пока ее не получили.

– Некоторые российские игроки говорили, что у них проблемы с получением визы в Великобританию – для травяного сезона и «Уимблдона». У вас все нормально? Виза есть? Слышали про проблемы других?

– Я слышал, что просто ждать нужно дольше, нет? На выпуск визы уходит больше времени.

Но у меня все в порядке – никаких проблем.

– Насколько заранее вы подавали документы?

– У меня была старая.

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