Павлюченкова о реабилитации после травмы колена: «5 месяцев не брала в руки ракетку. Врачи даже не разрешали отбивать мячи со стула»

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Линда Фрухвиртова Теннис

Анастасия Павлюченкова прокомментировала первую победу на «Ролан Гаррос» с 2021 года.

Она разгромила Линду Фрухвиртову 6:2, 6:2. Сейчас Павлюченкова возвращается в тур после травмы колена и не входит в топ-300. 

– Ну, во-первых, я вернулась после прошлогоднего перерыва, поэтому точно знала, что хочу как можно дольше тут оставаться. Для меня это особый «Большой шлем», особенно после финала двухгодичной давности. 

Из-за травмы я не смогла сыграть в Париже в прошлом году. И сегодня я вышла на корт за победой. Неважно, что я себе говорила, главное, что я остаюсь (смеется)

Но в то же время я довольна своим выступлением, потому что нервы, конечно, были. Но я была спокойна. Для меня это был идеальный матч.

– Не могли бы вы вкратце рассказать о том, через что вы прошли с мая прошлого года до конца сезона. Как восстанавливались? Пришлось ли делать операцию? Насколько сложным был процесс восстановления?

– Была длительная реабилитация, но самое главное, что я долго не тренировалась. Я просто взяла паузу, потому что при каждом ударе испытывала сильную боль. Так что мне пришлось полностью отказаться от тенниса.

Я не прикасалась к ракетке, наверное, месяцев пять. Врачи не разрешали. Я умоляла их хотя бы разрешить отбивать мячи со стула. Но врач в Мюнхене сказал: «Нет, нет, нет, я знаю, как вы это делаете. Вы сидите две минуты, а через пять минут уже бегаете. Так что нет».

Если честно, у меня не было никакой физической активности. Я была абсолютно не в форме в середине прошлого года. В ноябре потихоньку начала что-то делать.

Тем не менее, сейчас я чувствую себя намного лучше, но понимаю, что еще много в чем можно прибавить.

Психологически и физически это непросто, но я работаю и подбадриваю себя и на самом деле очень горжусь тем, что вернулась и одержала победу. Думаю, я должна продолжать верить.

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2 комментария

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fusionax
Молодчинка! Навсегда запомню момент - когда в финале РГ21 - Настя лежала на животе во время медперерыва и лопала мармеладных мишек..)) эх Настя, Настя ))
+6
0
+6
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инок
Настю с восстановлением от травмы. С победой тебя и удачным началом этого турнира. Так продолжай и дальше.
Успехов.
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