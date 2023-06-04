Данилович о зрителях, которые перепродали билеты на вечернюю сессию РГ из-за женского матча: «Это глупо. Мы тоже играем в отличный теннис»

Ольга Данилович высказалась о вечерних сессиях «Ролан Гаррос».

На первой неделе вечером на корте Филипа Шатрие ставили только мужские матчи. Сегодня сыграют Арина Соболенко и Слоун Стивенс.

– Мой вопрос касается женской вечерней сессии. Некоторые продают билеты, потому что хотят посмотреть мужской матч.

– Я не знаю, что случилось, но я...

– Вы разочарованы?

– Я считаю, что это глупо. Вот и все. Я просто скажу, что это глупо.

Ладно, я могу понять какие-то моменты, но я считаю, что мы играем в отличный теннис. Я думаю, что сегодня у меня был прекрасный матч и что многие женские матчи замечательные.

У нас такие прекрасные игроки топ-10, топ-20, топ-100. Это просто мое мнение. Вот и все. Я не злюсь. Я говорю так, потому что считаю, что мы тоже играем в отличный теннис. Вот и все.

– Конечно. Как вы считаете, стоит чередовать вечерние женские и мужские матчи?

– Почему нет?

– Вам было бы важно, чтобы женщины могли играть в это время?

– Почему нет? Турнир для всех. Не знаю, мы все должны получать удовольствие от тенниса: и мужчины, и женщины. Вам могут больше нравиться мужские или женские матчи, но все мы делаем свое дело.

Думаю, здорово, если женские матчи ставят вечером. Это очень хорошее время для игры.

Мы играем «Большой шлем» в Париже, хорошая погода, очень хорошие люди, хорошие зрители, если честно, о большем и просить нельзя. Вот и все.

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