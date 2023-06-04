Данилович о зрителях, которые перепродали билеты на вечернюю сессию РГ из-за женского матча: «Это глупо. Мы тоже играем в отличный теннис»

Теги Ролан Гаррос WTA Ольга Данилович Теннис

Ольга Данилович высказалась о вечерних сессиях «Ролан Гаррос».

На первой неделе вечером на корте Филипа Шатрие ставили только мужские матчи. Сегодня сыграют Арина Соболенко и Слоун Стивенс.

– Мой вопрос касается женской вечерней сессии. Некоторые продают билеты, потому что хотят посмотреть мужской матч.

– Я не знаю, что случилось, но я...

– Вы разочарованы?

– Я считаю, что это глупо. Вот и все. Я просто скажу, что это глупо.

Ладно, я могу понять какие-то моменты, но я считаю, что мы играем в отличный теннис. Я думаю, что сегодня у меня был прекрасный матч и что многие женские матчи замечательные.

У нас такие прекрасные игроки топ-10, топ-20, топ-100. Это просто мое мнение. Вот и все. Я не злюсь. Я говорю так, потому что считаю, что мы тоже играем в отличный теннис. Вот и все.

– Конечно. Как вы считаете, стоит чередовать вечерние женские и мужские матчи?

– Почему нет?

– Вам было бы важно, чтобы женщины могли играть в это время?

– Почему нет? Турнир для всех. Не знаю, мы все должны получать удовольствие от тенниса: и мужчины, и женщины. Вам могут больше нравиться мужские или женские матчи, но все мы делаем свое дело.

Думаю, здорово, если женские матчи ставят вечером. Это очень хорошее время для игры.

Мы играем «Большой шлем» в Париже, хорошая погода, очень хорошие люди, хорошие зрители, если честно, о большем и просить нельзя. Вот и все.

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14 комментариев

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Alexander2022
Люди голосуют своими кошельками за то, что им нравится, и будут открывать его только когда посчитают, что это стоит их денег и времени.
Стоит, видимо, призовые в женском туре привязать к посещению матчей, чтобы разговоры о равноправии закончились)
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АРХАТ
Конечно вы лучше смотритесь чем женский футбол на фоне мужского, но не то.
Особенно забавляет когда женщины радуются брейку, ну смешно - ещё за сет пару раз свою подачу отдашь) Ладно в мужском, там сложно обратный брейк сделать
+14
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+10
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Великий Алонсо
А если бы в такой теннис играли мужики, то вообще на трибунах никого не было) это на женский теннис ещё ходят только чтоб на симпатичных теннисисток поглядеть, те кто хотят увидеть красивый теннис идут на мужиков.
+14
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maSha
Надо чередовать матчи и не выпускать зрителей со стадиона. Полиция пусть следит!
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Tomtit
Просто сейчас такой период в женском теннисе. А когда играли Эверт, Навратилова, Штеффи Граф, Вильямсы, Селеш, Пирс, Энен стадионы были битком. Есть личности - есть интерес. И пол тут не главное.
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Ben Shelton
это очень показательный момент, доказывающий и показывающий интерес к женскому теннису. отсюда и следует разные гонорары за победы в мужских и женских турнирах, потому как чем выше интерес тем более спонсорских денег получает тот или иной турнир. жаль что не все могут эту линию провести и прийти к такому выводу
+2
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Андрей Судалин
Так если играете в отличный теннис почему же тогда постоянно такие комментарии в интервью? Как будто пытаются использовать любую возможность чтобы искусственно привлечь внимание к себе.
+2
0
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Вегетарианец_
Просто уровень женского тенниса в разы ниже мужского, забавно, что теннисистки не понимают простых очевидных вещей.)
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Verdo
да ты что)
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Диономис
Главная проблема женского тенниса - всегда возможен слив в любой момент, плюс вечные брейки и неподачи на сет или матч, вряд ли это кому то доставляет удовольствие, все хотят увидеть на корте вынос.
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