Николас Харри: «Я работал с психологом над разными аспектами, старался больше себя анализировать»
Николас Харри ответил, какие аспекты подготовки позволили ему добиться лучших результатов.
На «Ролан Гаррос» он впервые вышел во вторую неделю турниров «Большого шлема».
– Вы сказали, что сейчас очень психологически устойчивы и это часть вашего успеха. Есть ли другие изменения последних лет или последних месяцев, которые сделали вас другим игроком?
– Нет, я думаю, дело в моей стабильности на протяжении всего матча. Я очень стабилен. Я не допускаю ошибок на подаче, всегда поддавливаю соперника на приеме и стараюсь диктовать игру на протяжении всего матча.
Даже если я допускаю пару ошибок, то всегда стараюсь сохранять максимально позитивный настрой. Поскольку матч очень, очень длинный, нужно просто делать все возможное – и это единственное, что от тебя зависит.
Думаю, это главное. Раньше я был очень эмоциональным, и когда что-то шло не так, как я хотел, я терял настрой.
– Как вы этого добились? Вы с кем-то общались? Вы специально работали, чтобы не быть таким эмоциональным и найти новый взвешенный подход?
– Я работал с психологом над разными аспектами, старался больше себя анализировать, больше о себе писать, много рефлексировать.
С одной стороны, необходимо понимание, а с другой – стремление всегда выкладываться чуть больше, тренируясь на корте и в зале.
Нужно всегда выкладываться по максимуму, чтобы на корте знать, что даже если ты устанешь, то сделаешь еще раз, потому что делал так в зале.
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