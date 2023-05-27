Харри о победе в Женеве: «Я чувствую себя потрясающе, провожу отличный сезон»

Теги ATP Григор Димитров Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Николас Харри Теннис

54-я ракетка мира Николас Харри прокомментировал победу в Женеве.

В 2019-м чилиец на этом турнире проиграл в финале Александру Звереву.

«Я чувствую себя потрясающе, провожу отличный сезон. Я столько работал, и теперь у меня, моей команды и семьи отличный год, поэтому я очень рад. Это что-то особенное.

Два финала, один титул здесь, в Женеве. Я очень счастлив», – сказал Харри в интервью на корте.

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