Харри о победе в Женеве: «Я чувствую себя потрясающе, провожу отличный сезон»

54-я ракетка мира Николас Харри прокомментировал победу в Женеве.

В 2019-м чилиец на этом турнире проиграл в финале Александру Звереву.

«Я чувствую себя потрясающе, провожу отличный сезон. Я столько работал, и теперь у меня, моей команды и семьи отличный год, поэтому я очень рад. Это что-то особенное.

Два финала, один титул здесь, в Женеве. Я очень счастлив», – сказал Харри в интервью на корте.

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