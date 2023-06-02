Roland Garros: Дарья Касаткина — Элина Свитолина прямая трансляция матча 04.06.2023

Теги Ролан Гаррос Элина Свитолина Дарья Касаткина Теннис

Девятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина в матче четвертого круга Roland Garros встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Их встреча состоится 4 июня и начнется не ранее 15:15 по московскому времени.

Соперницы будут играть на втором по значимости стадионе турнира имени Сюзанн Ленглен. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Дарья Касаткина в очередной раз пытается штурмовать вершину Roland Garros. В прошлом году она практически до нее добралась, но в полуфинале встретилась с первой ракеткой мира Игой Швентек. Против нее у Дарьи шансов не было. Вообще в сетке турнира много российских теннисисток, но опять велики шансы на то, что в четвертьфинале не будет ни одной. Такое мнение как раз и будет оспаривать Касаткина в предстоящем поединке. Пока она всех своих соперниц на турнире попросту сносила в двух сетах. Вряд ли такая прыть будет в предстоящем матче.

Элина Свитолина очень опытная теннисистка и несмотря на то, что долгое время отсутствовала в туре по причине рождения ребенка и попала на чемпионат только по приглашению организаторов, она вполне может претендовать на попадание в восьмерку сильнейших. Начало сезона Элина пропустила и стала выступать только на грунтовых турнирах, но уже успела выиграть один в Страсбуре, обыграв в финале россиянку Анну Блинкову. К ней же она выиграла и в матче третьего круга на нынешнем Ролан Гаррос. Теперь на пути к победе другая россиянка.

История личных встреч Касаткиной и Свитолиной насчитывает шесть матчей и во всех шести выигрывала уроженка Одессы. Победила она и в единственной их встрече на грунтовом покрытии. Однако вряд ли у Дарьи может сложится какой-то комплекс. Последний раз теннисистки встречались два года назад и предстоящий матч совсем другая история. Букмекеры отдают преимущество россиянке. Winline предлагает на победу Касаткиной коэффициент 1,54, победа Свитолиной оценивается коэффициентом 2,50.

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