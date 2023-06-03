Стефанос Циципас: «Не сказал бы, что на старте «Шлемов» Джокович показывает невероятный теннис – но играет достаточно хорошо, чтобы пройти первые круги»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что несколько топ-игроков проиграли в первых кругах «Ролан Гаррос».

«На «Больших шлемах» такие сенсации происходят всегда – даже когда речь идет о топ-сеяных или даже игроках топ-10. Это природа «Больших шлемов».

Некоторые готовы лучше других. Некоторым нужно время, чтобы войти в игру, приспособиться к новым условиям – мячам, покрытию, болельщикам.

Такое с любым может случиться. И случалось с большинством из нас. Мы учимся их избегать и выстраивать что-то вроде подушки безопасности, чтобы позже уже больше рисковать в игре.

Новак Джокович очень хорошо выступает на «Больших шлемах». И я бы не сказал, что на старте он показывает невероятный теннис – но играет достаточно хорошо, чтобы пройти первые круги».

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4 комментария

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mrs Bennet
Просто мало кто из молодых игроков показывает умный теннис и играет от соперника, большинство лупят по мячу со всей силы или дури...
+4
0
+4
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Verdo
тренировочный процесс профи выстроен таким образом, что бы к финалу выходить на пик, видимо ни папаня ни муратоглы об этом не знают, степе надо слушать маму
+4
-3
+1
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Istianoff
Просто мало кому дано катать вату, но при этом выигрывать матчи.
+1
-1
0
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Furry
Ответ Verdo
тренировочный процесс профи выстроен таким образом, что бы к финалу выходить на пик, видимо ни папаня ни муратоглы об этом не знают, степе надо слушать маму
Это и разжевано, что непонятного сказал?
+1
-1
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