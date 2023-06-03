Стефанос Циципас: «Не сказал бы, что на старте «Шлемов» Джокович показывает невероятный теннис – но играет достаточно хорошо, чтобы пройти первые круги»

прокомментировал то, что несколько топ-игроков проиграли в первых кругах « ».

«На «Больших шлемах» такие сенсации происходят всегда – даже когда речь идет о топ-сеяных или даже игроках топ-10. Это природа «Больших шлемов».

Некоторые готовы лучше других. Некоторым нужно время, чтобы войти в игру, приспособиться к новым условиям – мячам, покрытию, болельщикам.

Такое с любым может случиться. И случалось с большинством из нас. Мы учимся их избегать и выстраивать что-то вроде подушки безопасности, чтобы позже уже больше рисковать в игре.

очень хорошо выступает на «Больших шлемах». И я бы не сказал, что на старте он показывает невероятный теннис – но играет достаточно хорошо, чтобы пройти первые круги».

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