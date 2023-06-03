Джокович о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Есть люди, которым нравится гудеть на каждое твое действие. Я считаю это неуважительным»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос болельщики ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал отношения с болельщиками на «Ролан Гаррос».

– За последние пару дней «Ролан Гаррос» несколько раз описывали как одно из самых враждебных мест для тенниса. Поскольку вы фаворит, болельщики всегда хотят поддерживать соперника. Как вы к этому относитесь и как вы выигрываете их расположение по ходу матча?

– Я бы сказал, что они были неровными. Меня очень поддерживали, когда я проигрывал финалы или останавливался на последних шагах к титулу. Тогда мне очень поддерживали и любили, и я очень за это благодарен. У меня чудесные воспоминания.

Мне и сейчас поддерживают. Большинство людей приходит насладиться теннисом или поддержать кого-то из игроков. Но есть люди, которым нравится гудеть на каждое твое действие. Я считаю это неуважительным, я это не понимаю. Но они имеют право. Они заплатили за билеты и могут делать все что хотят.

Иногда я молчу. Даже не иногда – а в 98% случаев. Иногда я борюсь, когда чувствую, что кто-то проявляет неуважение и должен за это ответить.

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11 комментариев

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kyckoba
Вы свои переводы из гугл-транслейт хоть читаете? «Мне поддерживали, мне поддерживали». Что ему поддерживали?!🤦🏼‍♂️
+23
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old folk
Ответ инок
Публика почти везде поддерживает своих или слабых, было бы странно, если будет наоборот. Пора привыкнуть к этому.
Поддерживать своих и мешать/свистеть чужим - не одно и то же
+8
-1
+7
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cosset
этот старый лис всегда знает, что чем громче гудят, тем ближе гейм, сет и матч в его пользу)
весь РГ Джокович уже прямым текстом об этом говорит, мол, ребята побольше давления и гудения в мою сторону! не надо меня любить и поддерживать, мне тут титул нужен)
+7
-2
+5
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Lanapiano
Пусть гудят - только заряжают энергией Новака.
Вчера он просто прикалывался над свистящей публикой, молодец.
+4
0
+4
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Никита Волк
В каждом матче, что я смотрел на этом РГ, болельщики болели за того, кто проигрывал
+2
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МОН66
главное это счет на табло .
+2
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dimon 2.0
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после выбытия медведя наш сербский имперец ощутимо приободрился и распустил крылья. жаль пока некому подрезать
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Сергей48
Культура «боления» в Европе деградирует. Хорошо, хоть не кидают пока предметами в игроков. Это следующий этап наверное?)
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