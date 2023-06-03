Джокович о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Есть люди, которым нравится гудеть на каждое твое действие. Я считаю это неуважительным»
Новак Джокович прокомментировал отношения с болельщиками на «Ролан Гаррос».
– За последние пару дней «Ролан Гаррос» несколько раз описывали как одно из самых враждебных мест для тенниса. Поскольку вы фаворит, болельщики всегда хотят поддерживать соперника. Как вы к этому относитесь и как вы выигрываете их расположение по ходу матча?
– Я бы сказал, что они были неровными. Меня очень поддерживали, когда я проигрывал финалы или останавливался на последних шагах к титулу. Тогда мне очень поддерживали и любили, и я очень за это благодарен. У меня чудесные воспоминания.
Мне и сейчас поддерживают. Большинство людей приходит насладиться теннисом или поддержать кого-то из игроков. Но есть люди, которым нравится гудеть на каждое твое действие. Я считаю это неуважительным, я это не понимаю. Но они имеют право. Они заплатили за билеты и могут делать все что хотят.
Иногда я молчу. Даже не иногда – а в 98% случаев. Иногда я борюсь, когда чувствую, что кто-то проявляет неуважение и должен за это ответить.
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весь РГ Джокович уже прямым текстом об этом говорит, мол, ребята побольше давления и гудения в мою сторону! не надо меня любить и поддерживать, мне тут титул нужен)
Вчера он просто прикалывался над свистящей публикой, молодец.