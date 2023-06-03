Хачанов о «Ролан Гаррос»: «В детстве я смотрел – Рафа, Рафа, Рафа, Рафа, Рафа… Пальцев не хватит пересчитать»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал отношения с «Ролан Гаррос».

Вчера он вышел во вторую неделю шестой раз. Он седьмой раз выступает в основной сетке.

«Я много раз говорил, что это один из моих любимых «Больших шлемов». В детстве я смотрел – Рафа, Рафа, Рафа, Рафа, Рафа… Пальцев не хватит пересчитать, [сколько он выиграл].

И я всегда хотел тут победить, хорошо выступать. В последние годы я тут несколько раз выходил в четвертый круг, один раз в четвертьфинал. Мне очень нравится в Париже, я выигрывал [«Мастерс»] в Берси. У нас особая связь».

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