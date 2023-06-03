Стефанос Циципас: «Мне не нравится употреблять это слово, но некоторые игроки прибавляют, когда начинают «сливать»

Стефанос Циципас рассказал о важности психологии в теннисе.

– Насколько трудно играть, как будто ничего не имеет значения, в моменты, когда все стоит на кону?

– Это два совершенно противоположных психологических состояния. Я показывал очень хороший теннис в психологическом состоянии, когда ничего не имеет значения и мне уже все равно. Я просто хотел играть, а результат меня не волновал.

И в эти моменты я делал обратные брейки. Внезапно снова находил ритм. Наверное, дело в отсутствии ожиданий. Отсутствии мыслей. На корте иногда не хватает творчества, потому что ты постоянно думаешь, анализируешь каждое решение. И в ответ на каждый мяч нужно принимать решение. Сознательное или нет – все равно нужно.

Я сам так никогда не делал и мне не нравится употреблять это слово, но некоторые игроки прибавляют, когда начинают «сливать».

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