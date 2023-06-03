Свитолина о материнстве: «Мне со Скай помогает целая команда, и это дает возможность немного поиграть в теннис. Я восхищаюсь матерями, которые все делают сами»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина прокомментировала возвращение в тур после рождения дочери.

Она вернулась в начале апреля и уже выиграла титул в Страсбурге и вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос».

«Я вдохновляюсь другими женщинами, которые родили и вернулись в теннис или другой спорт. Конечно, это требует огромных усилий. У нас есть Татьяна Мария, которая вернулась, родив двух детей. Это очень вдохновляет. Я не уверена, что вернулась бы после второго (улыбается).

Все мне говорят, что я так быстро вернулась, но у меня было ощущение, что прошло так много времени.

И вообще я восхищаюсь всеми матерями, которые работают, у которых есть жизнь, кроме ребенка. Потому что мне со Скай помогает целая команда, и это дает возможность немного поиграть в теннис.

Я восхищаюсь матерями, которые все делают сами. Это очень сложно. Очень вдохновляет», – сказала Свитолина на пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос». 

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2 комментария

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Mikas7
надеюсь тут будет без вони,все правильно сказала ,будь то хоть Шарапова хоть Аванесян )❤️
+3
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AlexGooner
Скайнет? Монфис новый Т-800?
0
0
0
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