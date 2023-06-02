Хачанов о том, что не сыграет с Рублевым на РГ: «Реально расстроился, что Андрей проиграл с 2:0 по сетам. Я прекрасно понимаю, насколько это обидно»

Теги Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Лоренцо Сонего Теннис

Карен Хачанов прокомментировал то, что в 1/8 финала «Ролан Гаррос» сыграет с Лоренцо Сонего, а не Андреем Рублевым. Итальянец отыгрался с 0:2 по сетам.

«С одной стороны, я доволен и веселый, что выиграл. А с другой – реально расстроился, что Андрей проиграл с 2:0 по сетам. Я прекрасно понимаю, насколько это обидно, как он расстроен.

Мы с ним одни из лучших друзей, и если бы встретились на корте, было бы здорово, подарили бы хороший матч болельщикам из России и друг другу. Но что сделать?

Сонего опустился в рейтинге за последние полтора года, но раньше стоял в топ-25, два раза обыграл Андрея на грунте. И он на кураже, начинает сильно себя заводить. Очень классный игрок.

С тренером будем разбирать. Посмотрим, что Андрей делал не так, как он его переигрывал. От этого будет отталкиваться и делать план на игру», – сказал Хачанов в интервью «Больше!»

Ох, Андрей Рублев: впервые проиграл с 2:0 по сетам и вылетел с «Ролан Гаррос»

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1 комментарий

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Lanapiano
Удачи Каренчику! Один он у нас остался..
+4
0
+4
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