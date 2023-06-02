Анастасия Павлюченкова: «После 0:6, 0:6 от Швентек пересмотрела хайлайты, чтобы понять: это я так ужасно сыграла или она так круто играет?

96-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в третьем круге «Ролан Гаррос» (4:6, 6:3, 6:0).

«Я ушла после первого сета и вела диалог сама с собой. Я начала [матч] немножко эмоционально: где-то глупые ошибки, где-то очень сильно форсировала, пыталась сыграть еще сильнее и забить, что было необязательно. Поэтому во втором я вышла и наоборот спокойно делала свое дело, без эмоций и была сосредоточена на том, как я хочу сыграть, была вся в тактике. Стала играть более разнообразно, потому что в первом сете у меня было такое: а-а-а, сейчас я ей еще сильнее ей сыграю!»

Также 31-летняя Павлюченкова рассказала, как в этом году изменился ее рабочий процесс.

«Я потихоньку вправляю мозги сама себе. Раньше я никогда не могла смотреть хайлайты проигранного матча, мне было дико больно, и я отказывалась. А сейчас все пересматриваю и смотрю все детали. После Швентек, где я проиграла 0:6, 0:6, я пересмотрела хайлайты несколько раз, чтобы понять: это я так ужасно сыграла или она так круто играет? Было все вместе, но после Рима я вернулась в академию и говорю тренеру: здесь я высоко на ногах, здесь я хочу подачу, здесь еще что-то. И я десять дней перед Страсбургом впахивала и потом в Страсбурге старалась внедрять это в матчи. И тренеру по ОФП после Рима я сказала, что мне не нравится, как я двигаюсь: право-лево – я не добегаю. И мы с ним тоже так работали, что я была мертвая и думала: может, зря я так разошлась?»

В 1/8 финала Павлюченкова сыграет с Элизой Мертенс.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе