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Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-10, Медведев – его покинул, Харри поднялся на 47 строчек, Чилич вошел в топ-65

Андрей Рублев, дошедший до 4-го круга «Уимблдона», стал десятой ракеткой мира.

Даниил Медведев, который не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал и вылетел в первом круге, опустился с девятой строчки на 14-ю.

Марин Чилич и Кэмерон Норри поднялись на 18 строчек, Камил Майхржак – на 28, Адриан Маннарино – на 30, Николас Харри – на 47.

PIF ATP Rankings

Положение на 14 июля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 12030
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8600
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6310
4 (5) Тэйлор Фриц (США) 5035
5 (4) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4650
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4130
7 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 3350
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3340
9 (10) Бен Шелтон (США) 3330
10 (14) Андрей Рублев (Россия) 3110
13 (15) Каспер Рууд (Норвегия) 2855
14 (9) Даниил Медведев (Россия) 2630
17 (20) Карен Хачанов (Россия) 2590
19 (24) Флавио Коболли (Италия) 2385
23 (18) Юго Эмбер (Франция) 2095
40 (47) Лоренцо Сонего (Италия) 1321
43 (61) Кэмерон Норри (Великобритания) 1252
45 (36) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 1205
48 (54) Жоао Фонсека (Бразилия) 1116
54 (42) Роберто Баутиста Агут (Испания) 1046
63 (73) Маттиа Беллуччи (Италия) 924
65 (83) Марин Чилич (Хорватия) 922
75 (91) Мариано Навоне (Аргентина) 810
78 (75) Роман Сафиуллин (Россия) 741
81 (109) Камил Майхржак (Польша) 727
89 (105) Мартон Фучович (Венгрия) 670
93 (123) Адриан Маннарино (Франция) 661
96 (143) Николас Харри (Чили) 638
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoКарен Хачанов
logoБен Шелтон
logoМарин Чилич
logoТэйлор Фриц
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logoКэмерон Норри
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