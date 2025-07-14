Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-10, Медведев – его покинул, Харри поднялся на 47 строчек, Чилич вошел в топ-65

Андрей Рублев, дошедший до 4-го круга «Уимблдона», стал десятой ракеткой мира.

Даниил Медведев, который не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал и вылетел в первом круге, опустился с девятой строчки на 14-ю.

Марин Чилич и Кэмерон Норри поднялись на 18 строчек, Камил Майхржак – на 28, Адриан Маннарино – на 30, Николас Харри – на 47.

PIF ATP Rankings

Положение на 14 июля 2025