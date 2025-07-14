Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-10, Медведев – его покинул, Харри поднялся на 47 строчек, Чилич вошел в топ-65
Андрей Рублев, дошедший до 4-го круга «Уимблдона», стал десятой ракеткой мира.
Даниил Медведев, который не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал и вылетел в первом круге, опустился с девятой строчки на 14-ю.
Марин Чилич и Кэмерон Норри поднялись на 18 строчек, Камил Майхржак – на 28, Адриан Маннарино – на 30, Николас Харри – на 47.
Положение на 14 июля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|12030
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8600
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6310
|4 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|5035
|5 (4)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4650
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4130
|7 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3350
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3340
|9 (10)
|Бен Шелтон (США)
|3330
|10 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|3110
|13 (15)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2855
|14 (9)
|Даниил Медведев (Россия)
|2630
|17 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|2590
|19 (24)
|Флавио Коболли (Италия)
|2385
|23 (18)
|Юго Эмбер (Франция)
|2095
|40 (47)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|1321
|43 (61)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|1252
|45 (36)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
|1205
|48 (54)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1116
|54 (42)
|Роберто Баутиста Агут (Испания)
|1046
|63 (73)
|Маттиа Беллуччи (Италия)
|924
|65 (83)
|Марин Чилич (Хорватия)
|922
|75 (91)
|Мариано Навоне (Аргентина)
|810
|78 (75)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|741
|81 (109)
|Камил Майхржак (Польша)
|727
|89 (105)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|670
|93 (123)
|Адриан Маннарино (Франция)
|661
|96 (143)
|Николас Харри (Чили)
|638
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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