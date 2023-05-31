Павлюченкова впервые за 2 года обыграла теннисистку топ-20 – ушла с 2:5 в решающем сете против Самсоновой

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Людмила Самсонова Теннис

Анастасия Павлюченкова во втором круге «Ролан Гаррос» победила Людмилу Самсонову – 4:6, 7:5, 7:5. В третьем сете она уступала со счетом 2:5.

Победа над 15-й ракеткой мира Самсоновой стала для нее первой в матчах с топ-20 после «Ролан Гаррос»-2021.

В третий круг «Большого шлема» россиянка вышла впервые с Australian Open-2022. После этого она пропустила почти весь сезон из-за травмы колена – и вернулась в тур в начале этого года.

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14 комментариев

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Доминик
Самсонова безнадежна. Так и будет чокерить всю карьеру. Кудря, Александрова, Самсонова прям близнецы в плане менталки. Точнее полного отсутствия оной.
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Бен Ротенберг
Настя, браво! Молодец!
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Hardy
Людка бесхребетная жесть)
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Михаил Пригода
очень рад за Настю, молодец, надо набирать обороты и возвращать свои позиции
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Jefri AG
Самсонова же говорила что для неё главное олимпиада, а не шлемы, так что всё нормально) А Анастасию с победой.
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costa0545
А что я говорил, Павлюченкова, закроет Самсонову, а последний надо, обязательно хорошего психолога в команду, а то сколько у неё подобных сливов было, и так будет дальше, если не начнёт работать со специалистом)))
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Alexander2022
А почему она брала мед перед подачей на матч Насти
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Dikki Shelton
Молодец. Удачи в следующем матче 👍
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инок
Настюха вспомнила, какой шорох она наводила 15 лет назад в юниорах на ТБШ. Поздравления ей!
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TennisForever
Настя,ничего себе,набираем обороты ,Люда не самая простая соперница .
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