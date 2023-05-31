Павлюченкова впервые за 2 года обыграла теннисистку топ-20 – ушла с 2:5 в решающем сете против Самсоновой

во втором круге « » победила – 4:6, 7:5, 7:5. В третьем сете она уступала со счетом 2:5.

Победа над 15-й ракеткой мира Самсоновой стала для нее первой в матчах с топ-20 после «Ролан Гаррос»-2021.

В третий круг «Большого шлема» россиянка вышла впервые с Australian Open-2022. После этого она пропустила почти весь сезон из-за травмы колена – и вернулась в тур в начале этого года.

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